Wiemy już, ile będzie kosztować Xiaomi Watch 2 w Europie

Już niedługo na rynku pojawi się nowy smartwatch Xiaomi, na który wielu klientów z pewnością zwróci uwagę. To sprzęt, który zaoferuje naprawdę sporo w przystępnej cenie. Wiemy już, ile na Starym Kontynencie trzeba będzie zapłacić za Xiaomi Watch 2. Zainteresowani?

Co zaoferuje Xiaomi Watch 2?

Na samym początku warto przypomnieć, że na polskim rynku we wrześniu 2023 roku zadebiutował Xiaomi Watch 2 Pro. Model, o którym teraz mowa, to nieco okrojony wariant tego samego zegarka. Producent wyposażył smartwatch w 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli. Użytkownicy będą mogli skorzystać z trybu AoD.

Na jego pokładzie znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1. Dokładnie taki sam, jak w zegarku z dopiskiem „Pro” w nazwie. Urządzenie pracuje w oparciu o dobrze znany system Google Wear OS. Przedpremierowe informacje mówiły o tym, że akumulator pozwoli nawet na 3 dni pracy na jednym ładowaniu.

Ponadto Xiaomi Watch 2 zaoferuje możliwość monitorowania snu, pomiaru pulsu i natlenienia krwi oraz licznik kroków i spalonych kalorii. Do dyspozycji użytkowników będzie też ponad 150 trybów sportowych. Warto także wspomnieć o modułach Bluetooth 5.2, Wi-Fi, NFC i GPS, w które zostało wyposażone urządzenie. W porównaniu do wariantu „Pro” zabrakło tutaj obsługi LTE. Od droższej wersji różni go również materiał, z jakiego został wykonany zegarek – stal zastąpiło aluminium.

Tyle trzeba będzie zapłacić za smartwatch

Nowy zegarek Xiaomi oficjalnie zadebiutuje 24 lutego (we Włoszech) i 25 lutego (w Niemczech). Na platformie Amazon w tych krajach pojawiły się już oferty przedsprzedażowe na ten model. Smartwatch znalazł się także na stronie internetowej jednego z belgijskich sklepów. Portal GSMArena zaznacza jednak, że prawdopodobnie będzie on dostępny również w innych europejskich krajach.

We wszystkich przedsprzedażowych ofertach Xiaomi Watch 2 kosztuje 200 euro, czyli równowartość ~870 złotych. Model z dopiskiem „Pro” w naszym kraju zadebiutował w cenach 1099 złotych (Bluetooth) oraz 1299 złotych (LTE). Jeśli Watch 2 trafi na polski rynek, to będzie z pewnością bardzo ciekawą propozycją za mniej niż tysiąc złotych.