Xiaomi Watch 2 Pro i Smart Band 8 już w Polsce. Co oferują i ile kosztują?

Dobrze znany w naszym kraju chiński producent Xiaomi zaprezentował swoje najnowsze urządzenia typu wearable. Do portfolio marki dołączają właśnie Xiaomi Watch 2 Pro, Smart Band 8 oraz Smart Band 8 Active. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Co oferuje najnowszy smartwatch Xiaomi?

Xiaomi Watch 2 Pro został wyposażony w 1,43-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli, zagęszczeniu pikseli na poziomie 326 ppi i jasności maksymalnej sięgającej 600 nitów. Koperta zegarka została wykonana ze stali nierdzewnej, a jego konstrukcja może pochwalić się wodoodpornością na poziomie 5 ATM. Smartwatcha można obsługiwać nie tylko za pomocą dotykowego ekranu, ale też obrotowej koronki i klawiszy skrótów.

Pod maską smartwatcha znalazł się chipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, który współpracuje z 2 GB RAM oraz 32 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada akumulator o pojemności 495 mAh, który według zapewnień producenta ma pozwolić na nawet 65 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Użytkownicy tego smartwatcha będą mogli cieszyć się także dużo większą swobodą w korzystaniu z urządzenia, ponieważ będzie on występował także w wariancie LTE, co zapewni mu dużą niezależność od smartfona. Oprócz modułu e-SIM, na pokładzie znalazło się również NFC. Watch 2 Pro działa w oparciu o system Wear OS. Oznacza to, że korzystające z niego osoby będą mogły cieszyć się z integracji z popularnymi aplikacjami Google takimi jak Portfel, Mapy czy Asystent Google.

Do monitorowania zdrowia oraz treningu z pewnością przyda się dwuzakresowy GPS, który śledzi położenie użytkownika za pomocą 5 systemów satelitarnych. Ponadto Xiaomi Watch 2 Pro umożliwia kompleksową analizę treningu, snu oraz samopoczucia. Do wyboru jest także ponad 150 trybów treningowych. Jeśli chodzi o personalizację, to osoby korzystające z nowego smartwatcha osoby mają wybór spośród ponad 20 zainstalowanych fabrycznie tarcz zegarka. Do urządzenia dostępny jest szereg odpinanych pasków w modnych kolorach.

Xiaomi Watch 2 Pro będzie oferowany na polskim rynku w dwóch wariantach: z czarną kopertą i czarnym paskiem z fluoroelastomeru oraz ze srebrną kopertą z brązowym paskiem ze skóry. Model z łącznością Bluetooth będzie dostępny za 1099 złotych, a wersja z 4G LTE będzie kosztować 1299 złotych. Producent informuje, że smartwatch będzie dostępny w regularnej sprzedaży za jakiś czas. Nie podał jednak konkretnej daty.

Xiaomi Smart Band 8 – specyfikacja

Do oferty sprzedażowej Xiaomi dołącza również smart-opaska. Xiaomi Smart Band 8 oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,62 cala, rozdzielczości 192 x 490 pikseli (326 ppi) i jasności do 600 nitów. Ponadto ekran jest wyposażony w szklaną powłokę CORNING Gorilla Glass 3 i metalową ramkę NCVM. Sama konstrukcja zapewnia wodoodporność na poziomie 5 ATM.

Pod maską znalazł się tutaj chipset Apollo 4 Blue Lite, który ma zapewnić sprawne działanie opaski. Smart Band 8 został wyposażony w 190 mAh akumulator, co ma zapewnić mu nawet 16 dni pracy na jednym ładowaniu. Warto dodać, że nową opaskę Xiaomi można naładować do pełna w ciągu jednej godziny.

Xiaomi Smart Band 8 (źródło: Xiaomi)

Jeśli chodzi o funkcje monitorowania zdrowia i aktywności to ten smart-band zapewnia kontrolę poziomu SpO 2 , monitorowanie, snu, monitorowanie tętna, czy kontrolę oddechu podczas snu i oferuje ponad 150 trybów sportowych. Producent przygotował też coś specjalnego dla fanów biegania. Tryb „Pebble Mode” pozwala przymocować opaskę bezpośrednio do buta, co ma wpłynąć na zwiększenie precyzji analizy postawy podczas biegu.

Klienci mogą wybierać pomiędzy dwiema opcjami kolorystycznymi urządzenia: Champagne Gold i Graphite Black. Sporo jest także rodzajów opasek do wyboru. Jest to pasek: skórzany pleciony, w kratkę, podwójny oraz łańcuszek ze stali nierdzewnej do zawieszenia na szyi. Xiaomi Smart Band 8 w premierowej promocji, która potrwa do 3 października, można kupić za 177 złotych. Później cena wzrośnie do 199 złotych.

Smart Band w wersji dla jeszcze bardziej aktywnych

Xiaomi Smart Band 8 Active stanowi doskonałą opcję dla entuzjastów aktywności fizycznej. Jest to szczególnie atrakcyjna propozycja dla biegaczy, którzy mają do dyspozycji dodatkowe 10 specjalistycznych trybów sportowych. Sprzęt potrafi monitorować przez całą dobę puls, SpO 2 , a także oferuje zaawansowane monitorowanie snu.

Urządzenie oferuje prostokątny wyświetlacz o przekątnej 1,47 cala. System opaski został zoptymalizowany tak, by na ekranie wyświetlać jak najwięcej danych i szczegółów. Również w tym przypadku konstrukcja zapewnia wodoodporność 5 ATM. Dodatkowo urządzenie jest lekkie i ma zaledwie 9,99 mm grubości. Producent deklaruje, że może wytrzymać do 14 dni pracy na jednym ładowaniu.

Opaska Xiaomi Smart Band 8 Active będzie dostępna w na polskim rynku 2 wariantach kolorystycznych: różowym i czarnym. Producent ustalił jej cenę na 119 złotych.