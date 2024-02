Samsung udostępnił Polakom upragnioną aktualizację

To, co zrobił Samsung, nie spodobało się dużej grupie klientów. Producent z Korei Południowej ugiął się pod naporem krytyki użytkowników i zapowiedział wydanie oczekiwanej przez nich aktualizacji. Od dziś jest ona dostępna do pobrania również w Polsce.

Samsung początkowo nie zamierzał udostępnić tej aktualizacji

Samsung nie spodziewał się tak ogromnego zainteresowania smartfonami z serii Galaxy S24. Ich przedsprzedaż, przynajmniej w Polsce, wywołała mnóstwo emocji, nie zawsze pozytywnych (mnie niestety nie udało się zamówić upatrzonego Galaxy S24). Taka popularność i sprzedaż to duże zobowiązanie dla producenta.

Na szczęście dla obu stron, Koreańczycy nie chcą zawieść zaufania, jakim klienci obdarzyli smartfony z serii Galaxy S24. A niestety wiele osób nie było w pełni zadowolonych z najnowszych, flagowych eSek. Liczni użytkownicy zwrócili bowiem uwagę, że wyświetlacze w smartfonach nie zapewniają oczekiwanej intensywności wyświetlanych barw.

Producent długo upierał się, że to zamierzony zabieg, bo zależało mu na większej realności i wierności kolorów oraz większym komforcie korzystania z ekranu, który „nie bije” intensywnymi barwami po oczach. Nieusatysfakcjonowani klienci nie dawali jednak za wygraną. Ostatecznie Samsung uległ i zapowiedział, że udostępni aktualizację, która zapewni większą kontrolę nad wyświetlanymi kolorami.

Na tę aktualizację z niecierpliwością czekali właściciele najnowszych Samsungów

Producent ogłosił, że udostępnianie wyczekiwanej przez wielu posiadaczy smartfonów z serii Galaxy S24 rozpocznie się jeszcze w lutym i dotrzymał słowa. Jeden z naszych Czytelników, Arkadiusz, dał nam znać, że jego Galaxy S24 Ultra dostał dziś niniejszą aktualizację. Mogliśmy ją pobrać również na egzemplarz, który posiadamy w naszej redakcji, więc sprawdźcie, czy i na Was już ona nie czeka.

Po zainstalowaniu aktualizacji, w sekcji Tryb ekranu, po przejściu do Ustawień zaawansowanych, na dole znajdziecie nowy pasek z podpisem Żywość, który pozwala zwiększyć intensywność wyświetlanych barw. Jeśli zatem wolicie bardziej nasycone kolory, przesuńcie suwak w prawo.

Co ważne, to niejedyna nowość, jaką przynosi najnowsza aktualizacja dla smartfonów z serii Galaxy S24. Wraz z nią Samsung poprawił działanie różnych aspektów aparatu, dzięki czemu wykonywane zdjęcia mają być jeszcze lepszej jakości (Jakub Malec z naszej redakcji potwierdza, że faktycznie tak jest).