Facebook zada Ci ważne pytanie. Musisz podjąć decyzję

To, czego nie zdołali na nim wymóc użytkownicy, udało się unijnym prawodawcom. Facebook musi to robić, więc pyta, czy może chcesz korzystać z Messengera bez posiadania konta na samym portalu społecznościowym.

Facebook pyta, czy chcesz korzystać z Messengera niezależnie od portalu

Kilka lat temu Facebook odebrał możliwość korzystania z komunikatora Messenger bez rejestrowania się na głównym portalu. Wielu osobom zmiana ta nie przypadła do gustu, ale gigant z Markiem Zuckerbergiem na czele pozostawał nieugięty. Wszystko zmienia jednak wprowadzenie unijnego Aktu o rynkach cyfrowych. Teraz musi taką opcję przywrócić. I – tak, jak zapowiadano – zaczyna właśnie pytać, co Ty na to.

W związku ze zmianą przepisów w Twoim regionie musisz dokonać wyboru dotyczącego korzystania z Messengera – od takich słów rozpoczyna się komunikat, który albo został Ci już wyświetlony, albo pojawi się na Twoim ekranie w najbliższej przyszłości (o ile, oczywiście, korzystasz z tego komunikatora).

Skoro trzeba dokonać wyboru, to jakie masz opcje? Możesz albo niczego nie zmieniać i korzystać z Messengera tak samo jak do tej pory, albo też odłączyć go od Facebooka i mieć dwa oddzielne konta (jedno na portalu i jedno w komunikatorze).

Uważaj – Twoje konto zostaje na Facebooku

Tylko uważaj, bo w przypadku wyboru tego drugiego wariantu tak naprawdę tworzony jest zupełnie nowy, samodzielny profil. Co to oznacza? Ano to, że Twoje dotychczasowe czaty nie zostaną przeniesione na nowe konto, lecz będą dostępne wyłącznie z poziomu tego dotychczasowego – na portalu Facebook. Osobne konto na Messengerze oznacza także rozstanie z obecnymi Znajomymi w komunikatorze oraz brak dostępu do takich funkcji, jak Czaty społecznościowe czy Relacje.

Czyli – podsumowując – to, co umożliwia Ci w tej chwili Facebook, to po prostu utworzenie zupełnie nowego konta do korzystania wyłącznie w obrębie komunikatora. Stare konto zaś pozostanie aktywne i wciąż będzie można z niego korzystać do rozmów wewnątrz samego portalu. Zresztą w każdej chwili możesz też zalogować się na nie w Messengerze i wrócić do użytkowania „po staremu”.