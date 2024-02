Po sieci krąży wiadomość, że „Google wycofuje Gmaila”. Czy to prawda?

Gmail to jedna z najpopularniejszych platform pocztowych, więc wiadomość o zamiarze jej wygaszenia wstrząsnęła internetem. Czy Google faktycznie zamknie tę usługę. Wiemy, co firma zamierza zrobić.

„Google wycofuje Gmaila”

Faktem jest, że firma z Mountain View regularnie ubija kolejne usługi. Na cmentarzysku wygaszonych projektów jest mnóstwo pozycji. Jeżeli chcecie je poznać lub sobie przypomnieć, wejdźcie na stronę Killed by Google. Od razu uprzedzam – czeka Was duuużo przewijania. Czy Gmail wkrótce dołączy do listy?

Jeden z użytkowników portalu X (dawn. Twitter), Daniel, udostępnił zrzut ekranu z informacją, zatytułowaną Google wycofuje Gmaila. To wstrząsająca wiadomość. W treści możemy przeczytać, że usługa zostanie wygaszona 1 sierpnia 2024 roku, a decyzję o wycofaniu Gmaila podjęto po dokładnym rozważeniu zmieniającego się krajobrazu cyfrowego i zaangażowania w dostarczanie innowacyjnych rozwiązań wysokiej jakości, które spełniają potrzeby użytkowników.

W wiadomości znajduje się też informacja, że użytkownik, który ją otrzymał, będzie miał dostęp do swojej poczty tylko do 1 sierpnia 2024 roku. Po tym terminie konto Gmail stanie się niedostępne.

Czy Google naprawdę zamierza zamknąć Gmaila?

Post Daniela odbił się szerokim echem. Został wyświetlony ponad 5,3 mln razy oraz zyskał ponad 10 tys. polubień. Czy jednak informacja ta jest prawdziwa? Cóż, jak się możecie domyślić… nie. Pod wpisem dodano kontekst, w którym sprostowano, że Google (Alphabet) nie wycofuje Gmaila. Konteksty to mechanizm, który pozwala weryfikować udostępniane na portalu X wiadomości, mający na celu zapobiegać dezinformacji.

Wiadomość o rzekomo planowanym wygaszeniu Gmaila odbiła się na tyle szerokim echem, że nawet sama firma z Mountain View postanowiła zareagować na ten fejk nius. Oficjalne konto Gmaila na platformie X udostępniło post o treści Gmail zostaje.

Gmail is here to stay. — Gmail (@gmail) February 22, 2024

Historia ta powinna uczulić wszystkich na to, że nie można wierzyć bezgranicznie wszystkiemu, co się przeczyta w internecie. Szczególnie dotyczy to breaking newsów oraz informacji udostępnianych przez nieznane powszechnie źródła. Gdyby Google faktycznie planowało wygasić Gmaila, to Wy również dostalibyście podobną wiadomość – tymczasem ja takiej nie otrzymałem i Wy na pewno również nie.