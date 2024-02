Chromebooki mają inne klawiatury niż pozostałe laptopy. Wiesz dlaczego?

Chromebooka da się odróżnić od laptopa z Windowsem zaraz po jego otworzeniu i nie trzeba go nawet uruchamiać. Wyróżnia go charakterystyczna klawiatura, na której wszystkie znaki są pisane małymi literami. Tak właściwie to dlaczego tak jest?

Dlaczego Chromebooki mają klawiatury z małymi literami?

Było tak od momentu przedstawienia pierwszego prototypu Chromebooka (model CR-48 z 2010 roku) i nie zmieniło się do dzisiaj. Projektanci laptopów z systemem Chrome OS postanowili zdradzić, jaka była ich motywacja, gdy decydowali się właśnie na to, by klawiatury miały znaki pisane małymi literami.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Od początku wiedzieliśmy, że byłoby dobrze, gdyby klawiatura była jak najbardziej przystępna. Zadaliśmy więc sobie pytanie: co możemy [zrobić, by zapewnić] wspaniałe doświadczenie? Alexander Kuscher, starszy dyrektor zespołu Chrome OS

Tak zrodził się pomysł na wyrzucenie „zbędnych” klawiszy w najniższej linii, rezygnację z F1-F12 na rzecz przycisków aktywujących konkretne funkcje, eliminację prawie już nieużywanych klawiszy (takich jak „Sys Req”, „Break”, „Page Up” czy „Page Down”) oraz zastąpienie Caps Locka tzw. klawiszem do wszystkiego. Jak już wiesz, na tym się nie skończyło…

Jesteśmy przyzwyczajeni do posiadania wielkich liter na klawiaturze. Jeśli jednak przejdziesz do pola tekstowego i zaczniesz tworzyć dokument, to klawisze nie odpowiadają temu, co pojawia się na ekranie, prawda? Naciskasz wielkie „D”, a pojawia się małe „d”. Dlatego zdecydowaliśmy, że Chromebooki będą inne – otrzymasz to, co naciśniesz. Donny Reynolds, starszy menedżer produktu w zespole Chromebooków

Smartfonowa inspiracja

Nie był to pomysł zupełnie nowy, szczególnie dla firmy Google. Wirtualna klawiatura już na pierwszych smartfonach z Androidem również cechowała się małymi znakami (a właściwie spełniane było założenie wspomniane przez Reynoldsa – na ekranie pojawiał się taki znak, jaki widniał na klawiszu, który został wciśnięty).

Komputery w przeciwieństwie do smartfonów ciągną za sobą olbrzymi bagaż. Technologia poszła do przodu, a niektóre rozwiązania pozostały niezmienione. W firmie Google chcieli zrobić to inaczej.