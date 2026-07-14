Xiaomi TV Stick HD (2nd gen)
Xiaomi TV Stick HD (2nd gen) / fot. Xiaomi
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Xiaomi odmieni Twój stary telewizor. Nowość już dostępna w Polsce

Wojciech Kulik·
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Xiaomi odmieni Twój stary telewizor. Nowość już dostępna w Polsce

Masz stary telewizor, który oferuje niezłą jakość obrazu, ale pod względem funkcjonalności sporo mu brakuje? Właśnie z myślą o takich osobach powstała przystawka Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen), zaprezentowana wiosną 2026 roku. Przypominam o niej, bo teraz wreszcie oficjalnie zadebiutowała ona na polskim rynku.

Polska premiera przystawki Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen). Co oferuje?

Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD (1080p) i płynności sięgającej 60 klatek na sekundę. Cechuje się również kompatybilnością z formatem HDR10+. Przypomina pendrive’a, tyle że wpina się go nie do portu USB, lecz HDMI. Dlaczego warto to zrobić?

Ano dlatego, że jest to dobry sposób na tchnięcie nowego życia w stary telewizor. Zyskujesz w ten sposób dostęp do systemu Google TV i praktycznie wszystkich popularnych aplikacji VOD, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max czy Apple TV. Możesz również wygodnie przesyłać na duży ekran treści z telefonu lub tabletu, a prosty pilot zapewnia intuicyjną obsługę (w tym także głosową).

Xiaomi TV Stick HD 2. generacji
Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) / źródło: Xiaomi

W porównaniu do poprzedniej generacji nowa przystawka smart TV zyskała wydajniejszy procesor (z czterema rdzeniami Cortex-A55 i jednostką graficzną Mali-G31 MP2). Do tego dysponuje 1 GB RAM, 8 GB pamięci masowej oraz modułami Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Wśród obsługiwanych kodeków znajdują się AV1, VP9, H.265, H.264 i MPEG-4, kompatybilne dekodery audio to DTS HD i DTS:X, a obsługiwane formaty plików to między innymi MP4, AVI, MOV, RMVB, MP3, FLAC, JPG i PNG.

Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) / źródło: Xiaomi

Ile kosztuje przystawka Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)? Cena w Polsce

Największe wątpliwości wzbudza cena, ponieważ przystawka Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) kosztuje 299 złotych. Tymczasem model Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen), który zadebiutował w Polsce latem 2025 roku, można kupić za 189 złotych, czyli o ponad stówkę taniej.

Rzecz w tym, że wariant 4K oferuje nie tylko wyższą rozdzielczość (która w przypadku starszych telewizorów może być zbędna), ale też obsługuje przestrzenny dźwięk Dolby Atmos, a do tego wykorzystuje nowszy standard Bluetooth (5.2 vs 5.0) i ma dwa razy więcej pamięci operacyjnej.

Dobra wiadomość jest taka, że cena w oficjalnym sklepie Xiaomi to jedno, ale u dystrybutorów da się obecnie kupić nowość za ~170 złotych, co brzmi już zdecydowanie lepiej, choć nadal nie do końca atrakcyjnie, uwzględniając cenę modelu 4K, ale przynajmniej jest taniej.

Gdzie kupić?

Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)

ok. 170 zł
(Przybliżona cena z dnia: 14 lipca 2026)
Allegro
Media Expert
Xiaomi – sklep oficjalny
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