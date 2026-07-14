Xiaomi odmieni Twój stary telewizor. Nowość już dostępna w Polsce

Masz stary telewizor, który oferuje niezłą jakość obrazu, ale pod względem funkcjonalności sporo mu brakuje? Właśnie z myślą o takich osobach powstała przystawka Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen), zaprezentowana wiosną 2026 roku. Przypominam o niej, bo teraz wreszcie oficjalnie zadebiutowała ona na polskim rynku.

Polska premiera przystawki Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen). Co oferuje?

Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD (1080p) i płynności sięgającej 60 klatek na sekundę. Cechuje się również kompatybilnością z formatem HDR10+. Przypomina pendrive’a, tyle że wpina się go nie do portu USB, lecz HDMI. Dlaczego warto to zrobić?

Ano dlatego, że jest to dobry sposób na tchnięcie nowego życia w stary telewizor. Zyskujesz w ten sposób dostęp do systemu Google TV i praktycznie wszystkich popularnych aplikacji VOD, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max czy Apple TV. Możesz również wygodnie przesyłać na duży ekran treści z telefonu lub tabletu, a prosty pilot zapewnia intuicyjną obsługę (w tym także głosową).

Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) / źródło: Xiaomi

W porównaniu do poprzedniej generacji nowa przystawka smart TV zyskała wydajniejszy procesor (z czterema rdzeniami Cortex-A55 i jednostką graficzną Mali-G31 MP2). Do tego dysponuje 1 GB RAM, 8 GB pamięci masowej oraz modułami Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.0. Wśród obsługiwanych kodeków znajdują się AV1, VP9, H.265, H.264 i MPEG-4, kompatybilne dekodery audio to DTS HD i DTS:X, a obsługiwane formaty plików to między innymi MP4, AVI, MOV, RMVB, MP3, FLAC, JPG i PNG.

Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) / źródło: Xiaomi

Ile kosztuje przystawka Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)? Cena w Polsce

Największe wątpliwości wzbudza cena, ponieważ przystawka Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) kosztuje 299 złotych. Tymczasem model Xiaomi TV Stick 4K (2nd Gen), który zadebiutował w Polsce latem 2025 roku, można kupić za 189 złotych, czyli o ponad stówkę taniej.

Rzecz w tym, że wariant 4K oferuje nie tylko wyższą rozdzielczość (która w przypadku starszych telewizorów może być zbędna), ale też obsługuje przestrzenny dźwięk Dolby Atmos, a do tego wykorzystuje nowszy standard Bluetooth (5.2 vs 5.0) i ma dwa razy więcej pamięci operacyjnej.

Dobra wiadomość jest taka, że cena w oficjalnym sklepie Xiaomi to jedno, ale u dystrybutorów da się obecnie kupić nowość za ~170 złotych, co brzmi już zdecydowanie lepiej, choć nadal nie do końca atrakcyjnie, uwzględniając cenę modelu 4K, ale przynajmniej jest taniej.