Dobra przystawka smart TV to najprostszy sposób na to, by tchnąć nowe życie w stary telewizor. Kosztuje niewiele, a jest w stanie znacząco poszerzyć (lub przywrócić) funkcjonalność odbiornika, zapewniając dostęp do popularnych serwisów VOD i innych aplikacji. Oto ranking przystawek smart TV, w których znajdziesz 7 modeli wartych uwagi.

Obecnie telewizory starzeją się szybciej niż kiedyś, a to dlatego, że zmienił się sposób, w jaki z nich korzystamy. Choć po kilku latach ich podzespołom – w tym ekranowi – niczego nie brakuje, to przestarzałe staje się oprogramowanie, które po pewnym czasie nie jest już aktualizowane. Na szczęście istnieje sposób na to, by dać im drugie życie. To przystawki smart TV, czyli niewielkich rozmiarów urządzenia, rozszerzające możliwości odbiornika pod względem jego funkcjonalności.

Dobra przystawka smart TV sprawia, że w kontekście funkcjonalności stary telewizor może niemalże dorównać nowemu. Pozwala korzystać z najrozmaitszych serwisów VOD (takich jak Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, Player czy SkyShowtime). Do tego sprawia, że sterowanie telewizorem jest niezwykle wygodne -można wykorzystać do tego na przykład komendy głosowe. Do tego nierzadko przystawka pełni także funkcję odtwarzacza multimedialnego, pozwalając na przesyłanie treści ze smartfona lub pendrive’a na duży ekran.

O konkretach pomówimy za moment, a na razie spójrz na to, jak prezentuje się zestawienie:

Jaka przystawka smart TV? Ranking 2026:

Amazon Fire TV Stick HD (2024) – dobra i tania przystawka smart TV

– dobra i tania przystawka smart TV Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) – tania przystawka smart TV do telewizora 4K

– tania przystawka smart TV do telewizora 4K Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023) – wypasiony stick do telewizora

– wypasiony stick do telewizora Strong Leap Neve – dobra przystawka smart TV z portem RJ-45

– dobra przystawka smart TV z portem RJ-45 Xiaomi TV Box S (3. gen) – wszechstronna skrzyneczka

– wszechstronna skrzyneczka Google TV Streamer 4K – najlepsza przystawka smart TV dla wymagających

– najlepsza przystawka smart TV dla wymagających Apple TV 4K (3. gen) – przystawka do telewizora klasy premium

Jest kilka rodzajów przystawek smart TV. Czym box różni się od sticka? I który z nich jest lepszy?

Na ranking składa się siedem urządzeń, reprezentujących trzy gatunki. Pierwszym jest stick, którego konstrukcja przypomina pendrive’a podpinanego do portu HDMI w telewizorze. Drugim – dongle, czyli malutkie akcesorium zwisające na elastycznym przewodzie. Wreszcie trzecim jest box, czyli „skrzyneczka”, której niedaleko do dekodera.

Dongle i sticki chowają się za telewizorem, przy czym te drugie mają jeden duży minus. Jeśli Twój telewizor ma gniazda skierowane do tyłu, problematyczne może być skorzystanie z takiej przystawki, gdy jest on powieszony na ścianie lub też stoi, ale znajduje się bardzo blisko niej.

Z kolei boxy wymagają nieco więcej przestrzeni, ale za to można je postawić obok lub pod TV. Oferują też większe możliwości (dzięki dodatkowym portom i wbudowanej pamięci), ale przy tym najczęściej są dużo droższe.

Jeśli chodzi o podstawy, to byłoby na tyle. Czas więc przejść do konkretów, czyli opisów poszczególnych modeli. Innymi słowy:

Amazon Fire TV Stick HD (2024) – dobra i tania przystawka smart TV

Zestawienie otwiera Amazon Fire TV Stick HD. Jest to najtańsza przystawka smart TV, która – w moim odczuciu – jest w ogóle warta zakupu. Sprawdzi się przede wszystkim u posiadaczy starszych telewizorów, oferujących jedynie rozdzielczość Full HD, bo sama też jest do niej ograniczona.

Jest w stanie zaoferować całkiem płynne działanie interfejsu, który w dodatku jest też bardzo przyjazny – także dla użytkowników bez większych zdolności technicznych. Oferuje bezprzewodowe połączenie z internetem (w standardzie Wi-Fi 5), a do tego umożliwia również nawiązanie połączenia z innymi urządzeniami, poprzez Bluetooth 5.0.

Amazon Fire TV Stick HD 2024 | fot. Amazon

Jeśli chodzi o funkcjonalność, zapewnia dostęp do większości popularnych aplikacji i serwisów VOD, takich jak YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+ czy też – oczywiście – Amazon Prime Video. Częścią zestawu jest również pilot umożliwiający szybkie uruchamianie niektórych usług, jak i sterowanie odtwarzaniem i szybką zmianę ustawień.

Najważniejsze cechy przystawki Amazon Fire TV Stick HD (2024):

maksymalna rozdzielczość: Full HD,

system operacyjny: Fire OS,

najważniejsze aplikacje: YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, Player, Polsat Box Go,

pamięć: 1 GB (RAM) + 8 GB (masowa),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0,

dodatkowe złącza: brak,

wymiary: 86 x 30 x 13 mm,

Xiaomi TV Stick 4K (2. gen) – tania przystawka smart TV do telewizora 4K

Dla osób posiadających telewizory 4K zdecydowanie lepszym wyborem może być przystawka Xiaomi TV Stick 4K. Pomimo niewysokiej ceny regularnie jest polecana, bo też ma do zaoferowania naprawdę sporo. Począwszy od płynnego działania, przez wysoką jakość obrazu i dźwięku, aż po szeroką kompatybilność z popularnymi usługami.

Bazą dla tej przystawki Xiaomi jest system Google TV. Możesz więc liczyć na przyjazne doświadczenie, jak również dostęp do takich serwisów, jak YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, SkyShowtime i wiele, wiele innych. Możesz także słuchać muzyki przez Spotify, Tidal czy Apple Music oraz oglądać filmy z sieci lokalnej lub chmury.

Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen | fot. Xiaomi

To niepozorne urządzonko, które faktycznie jest w stanie tchnąć nowe życie w nieco starszy, kilkuletni telewizor. Oferuje wydajne działanie i bezproblemową łączność bez kabli, dzięki czemu możesz cieszyć się wygodą. Zwróć tylko uwagę na nieco większe gabaryty, szczególnie jeśli Twój telewizor ma porty wychodzące na tył.

Najważniejsze cechy przystawki Xiaomi TV Stick 4K (2. gen):

maksymalna rozdzielczość: 4K,

system operacyjny: Google TV,

najważniejsze aplikacje: YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Player, Polsat Box Go,

pamięć: 2 GB (RAM) + 8 GB (masowa),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Chromecast,

dodatkowe złącza: brak,

wymiary: 107 x 30 x 14 mm,

Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023) – wypasiony stick do telewizora

Jeśli marzy Ci się naprawdę dobrze wyposażona przystawka Smart TV, skierowałbym wzrok na Amazon Fire TV Stick 4K Max. Pod wieloma względami dorównuje wyżej opisanemu modeli Xiaomi, nieznacznie przegrywa w kontekście funkcji inteligentnych (ze względu na brak dostępu do ekosystemu Google), ale też w kilku aspektach wygrywa.

Przede wszystkim ma więcej wbudowanej pamięci (16 GB), którą można wykorzystać na przykład na dodatkowe aplikacje. Po drugie: obsługuje łączność w standardzie Wi-Fi 6E, który jest mniej podatny na ewentualne zakłócenia, ponieważ do pasm 2,4 GHz i 5 GHz dorzuca jeszcze trzecie: 6 GHz.

Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023) | fot. Amazon

Oferuje wysoką jakość obrazu (w tym rozdzielczość 4K i HDR), jest w stanie obsłużyć dźwięk przestrzenny (odmieniając filmowe seanse), a do tego zapewnia płynne działanie systemu, intuicyjną obsługę i bezproblemowy dostęp do wszystkich popularnych aplikacji VOD.

Najważniejsze cechy przystawki Amazon Fire TV Stick 4K Max (2023):

maksymalna rozdzielczość: 4K,

system operacyjny: Fire OS,

najważniejsze aplikacje: YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, Player, Polsat Box Go,

pamięć: 2 GB (RAM) + 16 GB (masowa),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2,

dodatkowe złącza: brak,

wymiary: 99 x 30 x 14 mm,

Strong Leap Neve – dobra przystawka smart TV z portem RJ-45

Strong Leap Neve możesz kupić w tej samej cenie, co wyżej opisaną przystawkę firmy Amazon. I choć sucha specyfikacja tego modelu może nie robić większego wrażenia, istnieją co najmniej trzy powody, dla których część osób może uznać go za strzał w dziesiątkę. O co chodzi?

Po pierwsze o konstrukcję: zamiast tradycyjnej formy, przypominającej pendrive, urządzenie jest osadzone na elastycznym przewodzie, co docenią posiadacze telewizorów przysuniętych do ściany, a wyposażonych w port HDMI wychodzący na tył. Po drugie o pełnowymiarowy pilot z kompletem przycisków ułatwiających codzienną obsługę.

Strong Leap Neve | fot. RTV Euro AGD

Trzecim powodem jest natomiast obecność gniazda RJ-45, umożliwiającego nawiązanie połączenia z internetem w sposób tradycyjny – przewodowo. Oczywiście nie zabrakło też modułu Wi-Fi 6 (ani Bluetootha). Równocześnie całość działa bardzo płynnie, a system Google TV stanowi gwarancję dostępu do wszystkich popularnych aplikacji.

Najważniejsze cechy przystawki Strong Leap Neve:

maksymalna rozdzielczość: 4K,

system operacyjny: Google TV,

najważniejsze aplikacje: YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Player, Polsat Box Go,

pamięć: 2 GB (RAM) + 8 GB (masowa),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, Chromecast,

dodatkowe złącza: 2 x USB-C, RJ-45,

wymiary: 180 x 52 x 30 mm,

Xiaomi TV Box S (3. gen) – wszechstronna skrzyneczka

Xiaomi TV Box S to pierwszy w tym rankingu reprezentant trzeciej kategorii przystawek smart TV – w formie boxa, czyli skrzyneczki, którą można umieścić w niewielkiej odległości od telewizora (co idealnie sprawdza się u osób, które mają na przykład TV powieszone na ścianie.

Oferuje obraz w wysokiej rozdzielczości (4K) i obsługuje HDR, a do tego jest w stanie przetwarzać dźwięk przestrzenny (w formatach Dolby Atmos i DTS:X). Dzięki systemowi Google TV natomiast zapewnia dostęp do popularnych aplikacji i ma przejrzysty interfejs. Wbudowany Chromecast umożliwia w dodatku wygodne przesyłanie treści z telefonu na duży ekran. Przystawka pozwala też na odtwarzanie filmów przez USB.

Xiaomi TV Box S (3. gen) | fot. Xiaomi

Ma także na pokładzie moduły Wi-Fi i Bluetooth, a do tego jeszcze oddaje do dyspozycji użytkownika 32 GB pamięci masowej na aplikacje. Dla estetów nie bez znaczenia może być również nowoczesna, stylowa konstrukcja o obłych kształtach i stonowanej stylistyce.

Najważniejsze cechy przystawki Xiaomi TV Box S (3. gen):

maksymalna rozdzielczość: 4K,

system operacyjny: Google TV,

najważniejsze aplikacje: YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Player, Polsat Box Go,

pamięć: 2 GB (RAM) + 32 GB (masowa),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Chromecast,

dodatkowe złącza: USB-A,

wymiary: 97 x 97 x 17 mm,

Google TV Streamer 4K – najlepsza przystawka smart TV dla wymagających

Google TV Streamek 4K jest wyraźnie droższy, ale to po prostu optymalna przystawka smart TV dla osób oczekujących wysokiej jakości i wszechstronnej funkcjonalności. Wszak to oficjalny odtwarzacz multimedialny w ekosystemie Google TV.

Możesz liczyć na najwyższą jakość obrazu i dźwięku, masz 32 GB do zapełnienia aplikacjami, do tego dochodzą porty USB i RJ-45 oraz moduły Wi-Fi i Bluetooth (wraz z obsługą technologii przesyłania Chromecast). Wydajny procesor i 4 GB RAM to z kolei duet zapewniający pierwszorzędną płynność działania.

Google Streamer, czyli „nowy Chromecast” | fot. Google

Za tym urządzeniem stoi Google, dzięki czemu optymalizacja stoi na najwyższym poziomie, no i można też oczekiwać regularnych aktualizacji. Wydatek zatem – faktycznie – może i jest niemały, ale można go potraktować jak inwestycję na lata (na pewno, zresztą, niższą niż zakup nowego telewizora).

Najważniejsze cechy przystawki Google TV Streamer 4K:

maksymalna rozdzielczość: 4K,

system operacyjny: Google TV,

najważniejsze aplikacje: YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Player, Polsat Box Go,

pamięć: 4 GB (RAM) + 32 GB (masowa),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, Chromecast,

dodatkowe złącza: USB-C, RJ-45,

wymiary: 162 x 76 x 25 mm,

Apple TV 4K (3. gen) – przystawka do telewizora klasy premium

Ostatnie urządzenie w tym rankingu kosztuje już zdecydowanie więcej, bo mówimy tu o kwotach zbliżających się do 1000 złotych. Właśnie tyle za swój box żąda gigant z nadgryzionym jabłkiem w logo. Czy ma przy tym przekonujące argumenty? Ano tak się składa, że ma. Apple TV 4K to kawał naprawdę solidnego sprzętu, na którym można polegać i od którego można oczekiwać wiele.

Jakość 4K, iPhone’owy procesor, 4 GB pamięci RAM, obsługa dźwięku przestrzennego, Wi-Fi 6 i gigabitowy port Ethernet oraz system tvOS, z którym kompatybilna jest większość popularnych aplikacji VOD.

Apple TV 4K (3. gen) – fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Jak widzisz, zalety można wymieniać długo, ale zamiast tego oddam głos Kubie, który niedawno miał okazję przetestować tę przystawkę: „Apple TV 4K zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie. Do zalet niewątpliwie zaliczam rewelacyjną płynność działania, dzięki której (przynajmniej w teorii) sprzęt posłuży nam przez długie lata, pewnie nawet dłużej niż sam telewizor. Nie zabrakło też funkcji ściśle powiązanych z ekosystemem Apple – począwszy od pełnienia funkcji centralki dla HomeKit, szybkiej łączności i strumieniowania multimediów z urządzeń producenta i – co najważniejsze – możliwości używania głośników HomePod jako kino domowe”.

Najważniejsze cechy przystawki Apple TV 4K (3. gen):

maksymalna rozdzielczość: 4K,

system operacyjny: tvOS,

najważniejsze aplikacje: YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV+, Amazon Prime Video, SkyShowtime, Player,

pamięć: 4 GB (RAM) + 64 GB (masowa),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0,

dodatkowe złącza: RJ-45,

wymiary: 93 x 93 x 31 mm,

W tym miejscu kończy się ranking i wierzę, że udało Ci się wśród tych propozycji znaleźć akcesorium idealne dla siebie. Jeśli nie, to zachęcam do dyskusji w sekcji komentarzy – daj znać, czego Ci potrzeba, a spróbujemy coś dla Ciebie wybrać.