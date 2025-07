Xiaomi ma nowy, tani sposób na Smart TV w starym telewizorze

Firma Xiaomi po cichu wprowadziła na rynek drugą generację swojej popularnej przystawki Smart TV. Stanowi prosty i (stosunkowo) tani sposób na dodanie lub przywrócenie szerokiej funkcjonalności nieco starszemu telewizorowi.

Możesz już kupić Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen. Co oferuje ta przystawka Smart TV?

Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen to nic innego, jak zaktualizowana wersja przystawki Smart TV, zaprezentowanej cztery lata temu. Podobnie jak poprzedniczka oferuje rozdzielczość 4K oraz obsługuje dźwięk przestrzenny Dolby Atmos i HDR w formacie Dolby Vision. Teraz wspiera także DTS:X i HDR10+, a poza tym zmieniło się jeszcze kilka innych rzeczy. Co konkretnie?

Przede wszystkim system operacyjny – to już nie Android TV 11, lecz platforma Google TV, cechująca się nie tylko intuicyjną obsługą i dostępem do wszystkich popularnych aplikacji, ale też niemałą podatnością na personalizację.

Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen po lewej i pierwsza generacja po prawej (fot. Xiaomi)

Serwisy YouTube, Netflix i Amazon Prime Video są zainstalowane od razu, a przyciski do ich szybkiego uruchamiania znajdują się na dołączanym do zestawu pilocie. Pilot zawiera też kilka innych przycisków, w tym służący do aktywacji komend głosowych.

Całość powinna także działać nieco płynniej, ponieważ procesor z czterema rdzeniami Cortex-A35 i grafiką ARM G310 V2 został zastąpiony przez czterordzeniowy układ Cortex-A55 z grafiką Mali G31 MP2. Według producenta CPU przyspieszyło o 80%, a GPU – o 150%. Pamięci natomiast niezmiennie jest 2 + 8 GB (RAM + masowa).

Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen (fot. Xiaomi)

Jeśli chodzi o łączność, to Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen komunikuje się z telewizorem poprzez złącze HDMI 2.1, a z siecią i bezprzewodowymi źródłami treści może łączyć się poprzez Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 i Chromecast.

Poza aplikacjami VOD przystawka umożliwia także odtwarzanie filmów (MKV, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOC, ISO, MP4, RM), przeglądanie obrazów (JPG, BMP, GIF, PNG) i słuchanie muzyki (MP3, AAC, RM, FLAC). Wymiary urządzenia to 107,4×30×14 mm, a waga wynosi 44 gramy.

Ile kosztuje Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen? Cena polska

W Polsce przystawka Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen kosztuje ~230 złotych i bez problemu można ją już znaleźć w kilku sklepach. Równocześnie w sprzedaży pozostaje pierwsza generacja – wyceniana aktualnie na ~195-199 złotych. W moim odczuciu warto dopłacić te niecałe cztery dyszki.