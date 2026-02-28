W trakcie oficjalnej premiery smartfonów z serii Xiaomi 17, marka zaprezentowała także całą gamę innych produktów. Wśród nich znalazł się – między innymi – nowy, wybitnie atrakcyjny cenowo lokalizator Xiaomi Tag, Xiaomi Watch 5, czyli smartwatch z WearOS, a także słuchawki Redmi Buds 8 Pro.

Xiaomi Tag to bardzo tani i uniwersalny lokalizator

Lokalizatory w formie małych pastylek na przestrzeni ostatniego czasu coraz bardziej zyskują na popularności. Niewątpliwie jednym z pierwszych, który je spopularyzował, był AirTag autorstwa Apple, ale swoją rolę odegrał w tym także Samsung Galaxy SmartTag. Urządzenia tego typu z pewnością uratowały już niejedne klucze czy torbę przed całkowitym zgubieniem.

Teraz swoją propozycję w tej kategorii zaprezentowało Xiaomi. Nowy Xiaomi Tag nieco różni się od większości takich lokalizatorów, bo – zamiast formy okrągłej lub kwadratowej pastylki – postawiono na podłużną i lekko owalną. Przy tym, wciąż pozostaje on niewielki i lekki – waży tylko około 10 g, cechuje się też klasą odporności na wodę i pył IP67. Z obudową zintegrowany został uchwyt, pozwalający od razu podczepić Taga pod np. klucze. Zasilanie go odbywa się poprzez baterię CR2032, która ma wystarczać na ponad rok działania.

Jednym z niewątpliwych atutów Xiaomi Taga jest integracja zarówno z Apple Find My, jak i Google Android Find Hub, co daje w zasadzie pełną kompatybilność ze wszystkimi smartfonami z Androidem i iOS. Gdy lokalizator połączy się ze smartfonem po Bluetooth, użytkownik ma możliwość wywołać go sygnałem dźwiękowym.

W pozostałych wypadkach, jest on zdalnie lokalizowany w przestrzeni przez wspomniane systemy Apple i Google poprzez komunikowanie z różnymi telefonami i urządzeniami w pobliżu. Z kolei po włączeniu przez właściciela trybu utraconego, osoba poruszająca się z Xiaomi Tagiem dostanie stosowne powiadomienie na telefon. Wypada jednak wspomnieć, że poza Bluetooth, nie ma tu żadnej dodatkowej łączności ultraszerokopasmowej jak w droższych Apple AirTag 2 czy Samsung Galaxy SmartTag 2.

Xiaomi Tag (fot. Xiaomi)

Xiaomi Watch 5 – WearOS, płatności zbliżeniowe i Gemini na pokładzie

Trzeba otwarcie przyznać, że – pod kątem designu – Xiaomi Watch 5 prezentuje się naprawdę ładnie. Jego obudowa została wykonana solidnie, bo ze stali nierdzewnej, z kolei ekran i tył pokryto szkłem szafirowym, co ma zapewniać wyższą trwałość podczas użytkowania. Na froncie znalazł się wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,54 cala, który otoczono maksymalnie smukłymi ramkami.

Zegarek pracuje pod kontrolą systemu Wear OS 6 od Google, dzięki czemu zyskujemy pełną funkcjonalność – od dostępu do szerokiej gamy aplikacji oraz usług Google, przez obsługę asystenta Gemini, aż po płatności zbliżeniowe NFC z wykorzystaniem Google Wallet.

W tym miejscu można pomyśleć, że skoro znalazł się tu Wear OS, to zapewnie ucierpiał na tym czas pracy. Nic bardziej mylnego, bowiem Xiaomi wykorzystało rozwiązanie, które wcześniej zastosował np. OnePlus w swoim zegarku OnePlus Watch 3. Zaimplementowano tutaj bowiem dwa współpracujące ze sobą procesory – Snapdragon W5 Gen 1, który odpowiada za wykonywanie bardziej skomplikowanych zadań, a także koprocesor BES2800, który przejmuje większość podstawowych czynności.

Xiaomi Watch 5 (fot. materiały prasowe)

W efekcie, obecny na pokładzie akumulator o pojemności 930 mAh ma umożliwiać użytkowanie zegarka przez nawet 6 dni w normalnym, tzw. inteligentnym trybie pracy, i do 18 dni po włączeniu trybu oszczędzania energii.

Producent chwali się tutaj możliwością sterowania zegarkiem przy użyciu gestów palcami, które oparto o szereg czujników. Pozwala to – na przykład – odrzucać połączenia czy alarmy poprzez gest uszczypnięcia palców lub ściśnięcia dłoni w pięść.

Xiaomi Watch 5 (fot. materiały prasowe)

Są też nowe słuchawki TWS, czyli Redmi Buds 8 Pro

Kolejną zaprezentowaną dziś nowością są prawdziwie bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 8 Pro. Mimo dopisku Pro w nazwie, są one rozsądnie wycenione, a przy tym oferują naprawdę sporo.

Tym, co je wyróżnia, jest z reguły wręcz niespotykana w słuchawkach TWS (a już na pewno nie w słuchawkach z tego segmentu) konstrukcja akustyczna wykorzystująca trzy przetworniki. Na zestaw ten składają się dwa ceramiczne głośniki wysokotonowe (tweetery) o średnicy 6,7 mm oraz 11-milimetrowy, niskotonowy dynamiczny przetwornik z membraną pokrytą tytanem.

Wysoką rozdzielczość dźwięku zapewnia obsługa kodeku LDAC (do 24-bit/96 kHz), a fani dźwięku przestrzennego docenią wsparcie dla technologii Dolby Audio oraz – równocześnie – autorskiego rozwiązania Xiaomi dimensional audio.

Na pokładzie nie mogło zabraknąć również aktywnej redukcji szumów. ANC w Redmi Buds 8 Pro ma redukować do 55 dB hałasów i dynamicznie dostosowywać się do warunków otoczenia próbując dźwięki w otoczeniu aż 32 tysiące razy na sekundę. Z kolei do prowadzenia połączeń telefonicznych wykorzystywane są trzy mikrofony z redukcją szumów AI, która ma zapewniać czystość naszego głosu także w hałaśliwym i wietrznym (przy wietrze do 12 m/s) otoczeniu.

Łączność odbywa się poprzez Bluetooth 5.4, a obsługiwane kodeki to SBC, AAC i wspomniany LDAC. Jest tu także tryb multipoint, pozwalający połączyć słuchawki z dwoma urządzeniami jednocześnie. Słuchawki mają oferować do 8 godzin odtwarzania na jednym naładowaniu, a łączny czas pracy wraz z etui ładującym to do 33 godzin. W nagłych sytuacjach, krótkie, 5-minutowe podładowanie daje dodatkowe 2 godziny słuchania.

Xiaomi Redmi Buds 8 Pro (fot. materiały prasowe)

Ceny i dostępność

Przyszła pora na omówienie cen wszystkich wymienionych nowości. Już na wstępie wspomniałem, że Xiaomi Tag to wyjątkowo tani lokalizator – bo tak faktycznie jest. Gdy opisywaliśmy dla Was pierwsze informacje o tym urządzeniu, przecieki wskazywały, że jego cena ma wynieść około 18 euro, co mogłoby się przełożyć na circa 75 złotych. Ku miłemu zaskoczeniu, okazuje się, że jest jeszcze taniej.

Polska cena lokalizatora Xiaomi Tag została ustalona na 59 złotych za jedną sztukę, natomiast zestaw czterech wyceniono na 199 złotych. Czyni go to absolutnie najtańszym (choć nie bezkompromisowym) dostępnym na rynku tego typu produktem i wieszczy potencjalny hit sprzedażowy.

Zegarek Xiaomi Watch 5 dostępny jest w dwóch kolorach (czarnym i zielonym), a jego cena to 1299 złotych. Słuchawki Redmi Buds 8 Pro pojawią się w trzech wariantach kolorystycznych – białym, czarnym oraz niebieskim i trzeba za nie zapłacić 299 złotych.