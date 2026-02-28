Ekrany OLED w telewizorach będą jeszcze lepsze dzięki TCL

Panele OLED nigdzie się nie wybierają. Technologia wciąż ma w sobie potencjał na zaprezentowanie rozwiązań popychających panele organiczne w kierunku jeszcze większej popularności.

Nowa technologia TCL na targach MWC

Jedną z nowości, jakie oddział poświęcony wyświetlaczom chińskiego producenta postanowił przywieźć ze sobą na barcelońskie targi jest Super Pixel – technologia związana z wyświetlaczami. Choć brzmi ona nieco generycznie, to kryje w sobie małą rewolucję.

Żeby wytłumaczyć możliwość Super Pixel trzeba wspomnieć o tym, jak wygląda wyświetlanie obrazu w OLED-ach. Metoda nazywa się sub-pixel rendering i wykorzystuje fakt, że każdy piksel składa się z kilku subpikseli. Podstawą są trzy kolory, do których dodaje się biały subpiksel. W porównaniu do innych wyświetlaczy, ekrany TCL wykorzystują o 1,8% więcej subpikseli osiągając dzięki temu wyższą ostrość i czystszy obraz.

Chcąc osiągnąć dany kolor wyświetlacz musi wykorzystać sąsiadujące ze sobą piksele, ponieważ żaden piksel nie posiada wszystkich trzech kanałów. Do zadania dołącza wtedy kontroler, który konwertuje obraz RGB tak, aby jego format pasował do wykorzystywanego panelu.

Super Pixel usprawnia przepływ danych, redukując obciążenie kontrolera, co w efekcie ma prowadzić do 25% mniejszego poboru energii. Dodatkowo lepsze zarządzanie umożliwia uzyskenie wyższej częstotliwości odświeżania – według TCL mowa o 40% wyższym wyniku w porównaniu do typowego panelu OLED.

OLED z drukarki – TCL może być pierwszy

Oprócz tego ogłoszono rozpoczęcie prac nad linią produkcyjną OLED-ów opierającą się na technologii IJP (Inkjet-printed) generacji 8.6 – ma to być pierwszy zakład tego typu na świecie. TCL podkreśla, że „drukowanie” paneli OLED w porównaniu do stosowania najpopularniejszej metody VTE jest o wiele prostsze i umożliwia tworzenie większych stref emisji o 50-60%, co przekłada się na wydajność linii i przy okazja zmniejsza pobór mocy gotowego ekranu. Drukarki tego typu mogą również produkować panele Real Stripe RGB charakteryzujące się wysoką jakością obrazu i dokładnością kolorów.

Wygląda na to, że wybierając w styczniu 2026 roku partnera do joint venture Sony nie mogło trafić lepiej.