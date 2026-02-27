Nie instaluj najnowszych sterowników Nvidia

Rzadko zdarza się, aby sterowniki do kart graficznej zamiast pomagać przy zabawie, szkodziły. Niestety – niedawno udostępniony pakiet dedykowany GPU Nvidia nie został odpowiednio przetestowany i i może sprawiać ogromne problemy.

Nvidia cofa sterowniki

Problem dotyczy paczki sterowników o numerze 595.59 udostępnionej 26 lutego. Pakiet opublikowano z myślą o najbliższych dużych premierach w postaci Resident Evil Requiem i Marathon. W przypadku tego pierwszego mowa o optymalizacji pod kątem path tracing, DLSS 4 wraz z Multi Frame Generation oraz DLSS Ray Reconstrucion. Dla sieciowego shootera Bungie, który właśnie przechodzi otwarte testy, a jego premierę zaplanowano na 5 marca 2026 roku, mowa o wsparciu DLSS Super Resolution oraz Nvidia Reflex.

Jeżeli przymierzaliście się od dawna do jednego z tych tytułów i zdążyliście zainstalować sterowniki, warto jak najszybciej cofnąć aktualizację. Użytkownicy masowo zaczęli skarżyć się na problemy z poprawnym wykrywaniem wentylatorów oraz prędkości z jaką się obracają. Doprowadza to do zatrzymania się ich pod obciążeniem, co negatywnie wpływa na stabilność kart i temperaturę wewnątrz obudowy. Problemy zauważono głównie w kartach z serii RTX 50 oraz na różnych narzędziach, m.in. HWiNFO czy GPU-Z.

Odnotowano również problem z zachowywaniem się zegara karty graficznej. Na Twitterze/X niezadowoleni użytkownicy informowali, że częstotliwości zaczęły zmieniać się w dziwny sposób, a w niektórych przypadkach sterowniki blokowały napięcie do poziomu 0,95 V na kartach RTX 5080 i RTX 5090. Efektem tego jest czarny ekran, komunikat VIDEO_TDR_FAILURE lub pełen restart komputera.

Oprócz tego problemy zgłaszali właściciele telewizorów Samsunga (problemy z utratą sygnału HDR), a Starfield i gry oparte na Unreal Engine 5 zaczęły mieć wyraźnie problemy ze stabilnością i wydajnością.

Nvidia reaguje – wy też powinniście

Nvidia zdała sobie sprawę, że sterowniki nie były do końca przebadane i w tej chwili zostały one usunięte ze strony. Osobom które zdążyły zainstalować felerną paczkę sugerowany jest powrót do wersji 591.86 WHQL wydanej w styczniu tego roku. Reinstalacja starszego pakietu możliwa jest za pomocą Nvidia App.