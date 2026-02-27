Nvidia GeForce RTX 5090
GeForce RTX 5090 (fot. Nvidia)
Sprzęt

Nie instaluj najnowszych sterowników Nvidia

Bartosz Kaja·
Strona główna
Sprzęt
Nie instaluj najnowszych sterowników Nvidia

Rzadko zdarza się, aby sterowniki do kart graficznej zamiast pomagać przy zabawie, szkodziły. Niestety – niedawno udostępniony pakiet dedykowany GPU Nvidia nie został odpowiednio przetestowany i i może sprawiać ogromne problemy.

Nvidia cofa sterowniki

Problem dotyczy paczki sterowników o numerze 595.59 udostępnionej 26 lutego. Pakiet opublikowano z myślą o najbliższych dużych premierach w postaci Resident Evil Requiem i Marathon. W przypadku tego pierwszego mowa o optymalizacji pod kątem path tracing, DLSS 4 wraz z Multi Frame Generation oraz DLSS Ray Reconstrucion. Dla sieciowego shootera Bungie, który właśnie przechodzi otwarte testy, a jego premierę zaplanowano na 5 marca 2026 roku, mowa o wsparciu DLSS Super Resolution oraz Nvidia Reflex.

Jeżeli przymierzaliście się od dawna do jednego z tych tytułów i zdążyliście zainstalować sterowniki, warto jak najszybciej cofnąć aktualizację. Użytkownicy masowo zaczęli skarżyć się na problemy z poprawnym wykrywaniem wentylatorów oraz prędkości z jaką się obracają. Doprowadza to do zatrzymania się ich pod obciążeniem, co negatywnie wpływa na stabilność kart i temperaturę wewnątrz obudowy. Problemy zauważono głównie w kartach z serii RTX 50 oraz na różnych narzędziach, m.in. HWiNFO czy GPU-Z.

Odnotowano również problem z zachowywaniem się zegara karty graficznej. Na Twitterze/X niezadowoleni użytkownicy informowali, że częstotliwości zaczęły zmieniać się w dziwny sposób, a w niektórych przypadkach sterowniki blokowały napięcie do poziomu 0,95 V na kartach RTX 5080 i RTX 5090. Efektem tego jest czarny ekran, komunikat VIDEO_TDR_FAILURE lub pełen restart komputera.

Oprócz tego problemy zgłaszali właściciele telewizorów Samsunga (problemy z utratą sygnału HDR), a Starfield i gry oparte na Unreal Engine 5 zaczęły mieć wyraźnie problemy ze stabilnością i wydajnością.

Nvidia reaguje – wy też powinniście

Nvidia zdała sobie sprawę, że sterowniki nie były do końca przebadane i w tej chwili zostały one usunięte ze strony. Osobom które zdążyły zainstalować felerną paczkę sugerowany jest powrót do wersji 591.86 WHQL wydanej w styczniu tego roku. Reinstalacja starszego pakietu możliwa jest za pomocą Nvidia App.

Zobacz również

Obserwuj nas