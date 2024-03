Od 6 lat Xiaomi nie zrobiło takiego urządzenia. Nad czym pracuje firma?

Trzy lata temu firma Xiaomi z przytupem wróciła na rynek tabletów, po tym jak odpuściła sobie ten sektor na dłuższy czas. Wygląda na to, że już niebawem wymierzy kolejny cios. Spróbuje powalczyć o sympatię miłośników mniejszych urządzeń z tej kategorii.

Nadciąga 8-calowy tablet Xiaomi? Na to wygląda

Dobre i tanie tablety Xiaomi – a przede wszystkim świetny Xiaomi Pad 6 – cieszą się dobrą opinią wśród recenzentów, jak i samych użytkowników. Nie zainteresują się jednak nimi osoby, które szukają niedużego, poręcznego sprzętu.

Dlaczego? Ano dlatego, że przekątne ekranów w ofercie chińskiego giganta nie schodzą bowiem poniżej 11 cali (chyba że weźmiemy pod uwagę także Redmi Pada, ale nawet wtedy mówimy o rozmiarze 10,6 cala, co nie robi zbyt dużej różnicy).

Ostatnio jednak kilku przedstawicieli zarządu firmy zasugerowało, że Xiaomi może pracować nad 8-calowym tabletem. Byłby to swego rodzaju powrót do korzeni, jako że praktycznie wszystkie jego urządzenia tego typu sprzed przerwy (na którą producent wybrał się w 2018 roku) miały wyświetlacze właśnie w takim rozmiarze.

Na rynku brakuje takich urządzeń

Zresztą w ogóle rozmiar 8 cali był swego czasu najpopularniejszy. Na przestrzeni ostatnich lat jednak wyświetlacze rosły nie tylko w smartfonach, ale też tabletach. Działo się tak ku uciesze jednych i wielkiemu niezadowoleniu innych.

Aktualnie wybór wśród takich małych urządzeń jest naprawdę niewielki i jeśli chodzi o czołowych producentów, to sprowadza się dosłownie do kilku modeli, takich jak prawdziwie budżetowe Lenovo Tab M8 i Nokia T10 czy nieco lepiej wyposażony Samsung Galaxy Tab A9. No i jest też „rodzynek” na wyższej półce, konkretnie Apple iPad mini.

Nowy model firmy Xiaomi mógłby zatem powalczyć o serca miłośników takich mniejszych tabletów (szczególnie gdyby wycelował w średnią półkę). To jednak, czy rzeczywiście się na to zdecyduje, pozostaje póki co tajemnicą. Poza wzmiankami tu i tam nie ma żadnych dowodów na istnienie 8-calowego urządzenia Chińczyków – ani w bazie kodu HyperOS, ani w katalogach agencji regulacyjnych.