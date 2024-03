Google znów lepiej traktuje iOS niż Androida

Jeżeli oglądacie telewizję lub filmy na YouTube, to z pewnością zauważyliście masę reklam, w których Google zachęca właścicieli iPhone’ów do zainstalowania przeglądarki Chrome. Firma właśnie dała im kolejny powód do tego. Smartfony z Androidem muszą na to poczekać.

Nowe funkcje dbające o bezpieczeństwo w przeglądarce Google Chrome

Gigant z Mountain View poinformował dziś o udostępnieniu ulepszonej technologii Safe Browsing dla wszystkich użytkowników przeglądarki Chrome na desktopach i iOS. Amerykanie zapewniają, że to bardzo wydajne rozwiązanie, gdyż już teraz chroni ponad 5 miliardów urządzeń na całym świecie, oceniając każdego dnia ponad 10 miliardów adresów URL i plików oraz wyświetlając ponad 3 miliony ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach.

źródło: Google

Do tej pory standardowy tryb Safe Browsing korzystał z listy przechowywanej na urządzeniu użytkownika, która była aktualizowana co 30-60 minut. Amerykanie zauważyli jednak, że złośliwe witryny istnieją średnio przez 10 minut, więc nie dawało to 100% ochrony.

Właśnie dlatego zdecydowano się wprowadzić zmiany w Safe Browsing – od teraz standardowy tryb będzie sprawdzał witryny w czasie rzeczywistym, porównując ich adresy z umieszczonymi na serwerach Google. Firma z Mountain View szacuje, że dzięki temu zdoła zablokować o 25% więcej prób phishingu.

Co jednak istotne, przywoływana zmiana, która zdecydowanie zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa (choć wciąż nie 100%), w pierwszej kolejności zostanie udostępniona użytkownikom przeglądarki Google Chrome na komputerach i iPhone’ach. Dopiero później również właścicielom smartfonów z Androidem. Kiedy? Amerykanie zapewniają, że jeszcze w tym miesiącu.

Google informuje, że nowy tryb standardowy Safe Browsing wykorzystuje szyfrowanie i inne techniki zwiększające prywatność, dzięki którym nikt nie wie, na jaką stronę wchodzi użytkownik – poza nim samym. Jeśli ktoś chce mieć zapewniony wyższy poziom bezpieczeństwa, może włączyć Ulepszone Bezpieczne przeglądanie, lecz wiąże się to już z przekazywaniem zebranych przez to rozwiązanie danych do Google.

Jeszcze jedna nowość dla właścicieli iPhone’ów

Oprócz lepszej ochrony podczas przeglądania sieci, firma z Mountain View udostępniła też aktualizację dla funkcji sprawdzania haseł w przeglądarce Chrome. Teraz, oprócz oznaczania naruszonych haseł, będzie też oznaczać słabe i ponownie użyte hasła, a do tego wyświetli alert za każdym razem, gdy wykryje problem z wprowadzonym hasłem.