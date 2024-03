Jedna aplikacja mBanku przestanie działać. Trzeba pobrać nową

Aplikacje mobilne banków cieszą się ogromną popularnością wśród klientów w Polsce, ponieważ pozwalają zarządzać finansami i nie tylko w każdym miejscu o każdym czasie bez potrzeby siadania przed komputerem. mBank poinformował dziś, że jedna z jego aplikacji już wkrótce przestanie jednak działać. Zamiast niej trzeba będzie pobrać nową.

Jedna aplikacja mBanku przestanie działać. Co w zamian?

Bank poinformował dziś, że z końcem marca 2024 roku jego aplikacja maklerska mDM for Phone przestanie działać. Oznacza to, że osoby, które wciąż z niej korzystają, stracą dostęp do usług związanych z inwestowaniem. Bank nie pozostawia jednak klientów z niczym.

Wygaszaną aplikację maklerską mDM for Phone zastąpi nowa aplikacja mBank Giełda, którą już teraz można pobrać z Apple App Store (na iPhone’y), Google Play (na smartfony z Androidem) oraz Huawei AppGallery (na urządzenia marki Huawei).

Bank używa w jej przypadku określenia „wysoko oceniana”, lecz wysoką oceną aplikacja może się poszczycić wyłącznie w Apple App Store – 4,3 gwiazdki na 5 z 1,4 tys. ocen. W Google Play i Huawei App Store oceny są już znacznie niższe – w pierwszym 3,1 gwiazdki na 5 z 1,02 tys. opinii, a w drugim 3.0 na 5 z dwóch ocen.

Aplikacja mBank Giełda oferuje możliwość śledzenia bieżących notowań z GPW i giełd zagranicznych oraz składanie zleceń na nich, a także dostęp do komunikatów spółek i wykresów notowań. Za jej pośrednictwem można też łatwo sprawdzić wartość zlecenia w trakcie jego składania i wynik z inwestycji za bieżący rok.

Aplikacja mBank Giełda (źródło: Google Play)

Dodatkowymi udogodnieniami są powiadomienia push (m.in. o zrealizowanych zleceniach) i logowanie się za pomocą odcisku palca lub Face ID.

mBank ma jeszcze jedną wiadomość dla klientów

mBank informuje również klientów, że od 25 marca 2024 roku nie zalogują się do serwisu transakcyjnego i aplikacji mobilnej, jeśli będą przebywać na terenie krajów objętych sankcjami. Wśród nich znajdują się Iran, Korea Północna, Syria i Wenezuela.