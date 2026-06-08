smartfon Redmi K90
Redmi K90 (źródło: Xiaomi)
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Xiaomi szykuje hit. Ten średniak nie będzie przeciętny

Wojciech Kulik·
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Xiaomi szykuje hit. Ten średniak nie będzie przeciętny

Minie jeszcze trochę czasu, zanim kierowany przede wszystkim do graczy smartfon Redmi K100 zadebiutuje na rynku, ale w sieci pojawiły się już konkretne informacje na jego temat. Na razie są nieoficjalne, ale można je uznać za wiarygodne. I brzmi to wszystko naprawdę kusząco.

Jaki będzie smartfon Redmi K100? Xiaomi szykuje coś fajnego

Rewelacje przedstawiane przez Digital Chat Station bardzo często znajdują pokrycie w rzeczywistości. Jeśli tak będzie i tym razem, to bazą dla smartfona Redmi K100 będzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jest to zresztą bardzo realistyczny scenariusz, bo wypuszczony w październiku 2025 roku Redmi K90 miał na pokładzie chipset Snapdragon 8 Elite poprzedniej generacji.

Względem poprzednika zwiększy się również pojemność akumulatora – z 7100 do nie mniej niż 8000 mAh. Obsłuży szybkie ładowanie z mocą 100 W oraz ładowanie bezprzewodowe z mocą 50 W – to ostatnie w serii K pojawi się po raz pierwszy.

Na froncie urządzenia pojawi się płaski wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 185 Hz – kolejny ukłon w stronę miłośników elektronicznej rozrywki. Będzie on w dodatku skrywać ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych. Z tyłu natomiast zainstalowany zostanie główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix, któremu towarzystwa dotrzyma teleobiektyw 50 Mpix z trybem makro.

Do tego dojdą głośniki stereo, a całość zwieńczy konstrukcja wykonana z metalu i szkła. Digital Chat Station podaje również, że obudowa cechować będzie się pyło- i wodoszczelnością w klasach IP68 i IP69.

Redmi K90
Tak wygląda(ł) Redmi K90 / źródło: Xiaomi

Premiera Redmi K100 późnym latem lub wczesną jesienią

Chińskiej premiery serii Redmi K100 spodziewamy się na przełomie lata i jesieni – albo jeszcze we wrześniu, albo już w październiku 2026 roku. Cena startowa ma osiągnąć zdecydowanie wyższy poziom niż u poprzednika – mówi się o okolicach 4000 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~2180 złotych. Dla porównania Redmi K90 w dniu debiutu kosztował 2599 juanów (~1325 złotych).

Czy można się spodziewać jego premiery w Polsce? Ano jak najbardziej, chociaż po inną nazwą. Tak samo było zresztą z poprzednikiem: Redmi K90 w naszym kraju zadebiutował jako Poco F8 Pro – to bliźniacze konstrukcje, ze względów prawnych różniące się tylko pojemnością akumulatora (dostępny u nas smartfon miał 6210 mAh).

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