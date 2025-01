Oto różowy Xiaomi SU7. W tym kolorze każdy zwróci na niego uwagę

Jeśli samo posiadanie Xiaomi SU7, samochodu znacznie bardziej nietuzinkowego niż Skoda Octavia czy Volkswagen Passat, według Ciebie nie wystarcza, aby się wyróżnić, to producent przygotował specjalną wersję. W tym kolorze raczej każdy zwróci uwagę na tego elektryka.

Xiaomi SU7 w różowej wersji

Chińczycy, którzy jeszcze niedawno kojarzyli się głównie ze smartfonami czy smartopaskami, naprawdę namieszali na rynku motoryzacyjnym. Dostaliśmy samochód elektryczny, który może się podobać i oferuje świetne osiągi, a dodatkowo ceny Xiaomi SU7 należą do tych przyjemnych. Co więcej, nie musieliśmy długo czekać na kolejne silne uderzenie w branżę – Xiaomi SU7 Ultra deklasuje spalinowe hipersamochody. Z kolei niedawno zaprezentowany SUV Xiaomi YU7 zapowiada się bardzo obiecująco.

Bez wątpienia SU7 już w podstawowej wersji jest autem wzbudzającym spore zainteresowanie i pożądanie. Można nawet dostrzec, że tym samochodem interesują się zdeklarowani miłośnicy silników spalinowych. Niewykluczone jednak, że dla niektórych samo posiadanie Xiaomi SU7 to za mało, aby się wyróżnić z tłumu. Takie osoby powinny spojrzeć na wersję specjalną, która została przygotowana z okazji 15. urodzin Xiaomi.

Producent, aby uczcić swoje 15. urodziny, które wypadają w tym roku, ogłosił specjalną edycję Xiaomi SU7. Wyróżnia się ona lakierem o nazwie Brilliant Magenta. Przyznacie, że ten różowy kolor potrafi przyciągnąć uwagę, aczkolwiek podejrzewam, że jedni go pokochają, a inni staną się zagorzałymi przeciwnikami. Nie zmienia to jednak faktu, że raczej nikt obojętnie nie przejdzie obok SU7 w lakierze Brilliant Magenta.

Ciekawe, czy znajdą się chętni na zakup różowego SU7. Strzelam, że raczej producent nie ma powodów do obaw. W końcu elektryczny samochód Xiaomi spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Firma ustaliła cel sprzedaży 100 tys. sztuk na 2024 roku, ale udało się go zrealizować wcześniej, jeszcze w listopadzie. Natomiast do końca grudnia Xiaomi zrealizowało około 130 tys. zamówień.

Motyw związany z samochodem

To nie koniec niespodzianek przygotowanych przez Chińczyków. Otóż użytkownicy wybranych smartfonów Xiaomi mogą pobrać motyw Xiaomi SU7, który składa się z niestandardowych tapet i ikon nawiązujących do samochodu. Motyw udostępniany jest za pośrednictwem sklepu z motywami Xiaomi i nazywa się po prostu „Xiaomi SU7”.