Smartfony Realme w niższych cenach – już od 799 złotych

Jeżeli jednym z Waszych noworocznych postanowień było kupienie nowego smartfona, to promocja na modele z oferty marki Realme może Was zmotywować do jego spełnienia.

Noworoczna promocja na smartfony Realme

Sylwester to dla wielu osób okazja bądź pretekst do powzięcia noworocznego postanowienia. Najczęściej jest to utrata (zbędnych) kilogramów bądź rzucenie jakiegoś nałogu. Niektórzy jednak mają łatwiejsze do zrealizowania postanowienia, jak kupno nowego smartfona, bo obecny już się znudził lub przestał spełniać oczekiwania.

Jeśli Wy również rozglądacie się za nowszym modelem, to powinniście wiedzieć, że Realme postanowiło rozpocząć nowy rok z przytupem, ponieważ marka ta przygotowała promocyjną ofertę na kilka smartfonów ze swojego portfolio. Co najważniejsze – obejmuje ona urządzenia z różnych półek cenowych, więc może być interesująca dla osób o zróżnicowanych wymaganiach.

Jakie smartfony Realme można kupić w obniżonych cenach?

Do 16 stycznia 2025 roku taniej kupicie:

Nieco dłużej, bo do 23 stycznia 2025 roku, obowiązuje promocja na model Realme C67 (8/256 GB) – kupicie go za 799 złotych. Jak widać, przekrój smartfonów jest bardzo szeroki, zatem promocja powinna zainteresować zarówno osoby o niewygórowanych oczekiwaniach, jak i użytkowników z wysokimi wymaganiami. Przed zakupem warto sprawdzić, jak Realme GT 6 wypada w porównaniu z Samsungiem Galaxy S24+.

Wszystkie ww. smartfony kupicie w obniżonych cenach w sklepach internetowych sieci Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet i Max Electro, a także w strefie marki na platformie Allegro oraz w oficjalnym sklepie internetowym pod adresem realmeshop.pl.

Jeżeli natomiast szukacie czegoś z najwyższej półki, to do 16 stycznia 2025 roku obowiązuje też promocja na flagowy smartfon Realme GT 7 Pro.