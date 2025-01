Wygląda jak Samsung Galaxy Watch Ultra. Kosztuje 5 razy mniej

Rollme to firma, której nazwa pewnie nieprzypadkowo przypomina inną. Przypadku nie ma też w podobieństwie jej najnowszego smartwatcha do topowego modelu Samsung Galaxy Watch Ultra. Urządzenie o nazwie U8 Ultra jest przy tym wyraźnie tańsze, a – co ciekawe – pod pewnymi względami ma nawet lepszą specyfikację.

Rollme U8 Ultra – wygląda jak Samsung Galaxy Watch Ultra

Na pierwszy rzut oka smartwatch Rollme U8 Ultra wygląda zupełnie jak Samsung Galaxy Watch Ultra. Ma taki sam okrągły wyświetlacz otoczony ramką w kształcie zaokrąglonego prostokąta. Ma też trzy łudząco podobne przyciski na prawym boku, choć środkowy uwydatnia jedną spośród istotnych różnic pomiędzy tymi modelami. Chiński plagiat został dodatkowo wyposażony w aparat, który zainstalowano właśnie w tym przycisku. (Swoją drogą, na materiałach promocyjnych oba zegarki pokazują nawet tę samą godzinę).

Kolejne różnice? Rollme U8 Ultra ma pojemniejszy akumulator (1000 mAh vs 590 mAh) i więcej pamięci operacyjnej (3 GB vs 2 GB). Z drugiej strony ma też znacznie słabszy procesor (Unisoc 8541E vs Exynos W1000). Podstawowe parametry wyświetlacza są natomiast takie same – to 1,5-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 480×480 pikseli.

Rollme U8 Ultra po lewej i Samsung Galaxy Watch Ultra po prawej (fot. Rollme / Samsung)

Być może więc Rollme U8 Ultra zrobi zdjęcie i podziała nieco dłużej niż Samsung Galaxy Watch Ultra, ale nie ma się co łudzić – z pewnością odstaje pod względem jakości wykonania i funkcjonalności. Bazuje zresztą na przestarzałym systemie Android 9.0. Najważniejsze funkcje wymieniane przez producenta to powiadomienia, wiadomości i połączenia oraz podstawowe aplikacje monitorujące aktywność i zdrowie (na czele z pulsometrem, pulsoksymetrem i trybami treningowymi).

Wspomnę jeszcze, że smartwatch obsługuje LTE i ma slot na kartę SIM. Ma też NFC i GPS, a do tego pozwala na odblokowanie urządzenia z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy.

Cena za to jest zdecydowanie niższa. Ile kosztuje smartwatch Rollme U8 Ultra?

Tym, co naprawdę może przyciągać do modelu Rollme U8 Ultra, jest jego cena. Wynosi ona jedynie 90 dolarów (z podatkami), co po obecnym kursie daje ~370 złotych. Można nawet liczyć na wysyłkę do Polski, za co zapłacicie dodatkowo jakieś 10 złotych. Dla porównania Samsung Galaxy Watch Ultra kosztuje obecnie 2000-2200 złotych.