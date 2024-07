Oto Xiaomi SU7 Ultra. Ten elektryk deklasuje spalinowe hipersamochody

Chińczycy pokazali najpotężniejszego elektryka w swoim portfolio. Xiaomi SU7 Ultra pod względem liczb robi ogromne wrażenie i potrafi pokonać hipersamochody spalinowe, przynajmniej na papierze.

Xiaomi SU7 Ultra, czyli przede wszystkim potężna moc

Elektryczny samochód Xiaomi zobaczyliśmy pod koniec 2023 roku. Zrobił on spore zamieszanie i spotkał się z niemałym zainteresowaniem. Nie powinno to dziwić, bowiem otrzymujemy przyjemny wygląd i naprawdę dobre osiągi w atrakcyjnej cenie. W kwestii tych cech Xiaomi SU7 z pewnością nie ma się czego wstydzić, również na tle aut tworzonych przez firmy motoryzacyjne mające sporo większe doświadczenie.

Niektórzy wciąż jeszcze żyją premierą pierwszego elektryka firmy, a producent właśnie pokazał zdecydowanie mocarną odmianę swojego samochodu. Xiaomi SU7 Ultra ma naprawdę kosmiczne osiągi. Owszem mamy do czynienia z prototypem, ale jego produkcja ma rozpocząć się już w przyszłym roku.

Jak już wspomniałem, omawiany samochód pod względem liczb robi ogromne wrażenie. Na pokładzie Xiaomi SU7 Ultra znalazły się dwa silniki elektryczne o oznaczeniu V8s. Każdy z nich generuje 578 KM i 635 Nm momentu obrotowego, a także „kręci się” do imponujących 27200 obr./min. Do tego dochodzi jeszcze trzeci silnik V6s, który to dostarcza 392 KM.

Połączenie wszystkich wymienionych jednostek przekłada się na 1548 KM mocy, czyli wartość porównywalną tylko do potężnych, spalinowych hipersamochodów. Owszem masa nie jest naprawdę mała, ale firmie udało się osiągnąć 1,9 tony, co dla BEV-a jest całkiem niezłym wynikiem. Wypada wspomnieć, że wiele elementów zostało wykonanych z karbonu.

8 Ocena

Xiaomi SU7 Ultra jest szybsze niż Bugatti

Bohater tego tekstu ma mnóstwo mocy. Otrzymujemy wartości niemal niewyobrażalne. Jak jednak przekłada się to na osiągi i przyspieszenie? Producent twierdzi, że Xiaomi SU7 Ultra może pochwalić się:

przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w czasie zaledwie 1,97 s,

przyspieszeniem od 0 do 200 km/h w czasie tylko 5,96 s,

przyspieszeniem od 0 do 300 km/h w czasie 15,07 s,

prędkością maksymalną wynoszącą ponad 350 km/h.

W tak potężnym samochodzie niezbędne są świetne hamulce, które jak najbardziej znajdziemy w Xiaomi SU7 Ultra. Droga hamowania ze 100 km/h wynosi tylko 25 metrów, co jest naprawdę dobrym rezultatem.

Wróćmy jeszcze na chwilę do osiągów i porównajmy je z Bugatti Chiron. Markę Bugatti, znaną z dostarczania mocarnych hipesamochodów, kojarzy prawie każdy. Spójrzmy więc na możliwości podstawowego wariantu modelu Chiron. Jego silnik ma aż 1500 KM, co przekłada się na przyspieszenie 0–100 km/h w 2,4 sekundy, przyspieszenie 0–200 km/h w 6,1 sekundy i przyspieszenie 0–300 km/h w czasie 13,1 sekundy. Jak łatwo jest zauważyć, elektryk Xiaomi do 200 km/h wygrywa z tym Bugatti, co zdecydowanie jest imponującym osiągnięciem.