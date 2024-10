Xiaomi Smart Band 9 Active. Jaka będzie nowa opaska za stówkę?

W sieci pojawiły się pierwsze informacje na temat opaski Xiaomi Smart Band 9 Active, wraz z renderami pokazującymi, jak to urządzenie będzie wyglądać. Mowa o tańszej wersji dla mniej wymagających i oszczędnych użytkowników.

Xiaomi Smart Band 9 to uniwersalna i – jak wynika z naszych testów – po prostu dobra opaska sportowa. Coraz więcej wskazuje na to, że producent pójdzie tą samą drogą, co w poprzedniej generacji i zaproponuje użytkownikom także dwa dodatkowe warianty: droższy i bardziej wypasiony oraz tańszy i nieco zubożony.

Tańsza opaska Xiaomi Smart Band 9 Active majaczy na horyzoncie

Xiaomi Smart Band 9 w porównaniu do Xiaomi Smart Band 8 nie zawiera żadnych rewolucyjnych zmian. Dzięki matowemu wykończeniu jednak prezentuje się nieco ciekawiej, wyświetlacz jest jaśniejszy, a czas pracy – dłuższy. Ceny jednak pozostają utrzymane na bardzo podobnym poziomie, więc „Dziewiątka” wydaje się po prostu bardziej sensownym wyborem. Niemniej „Ósemka” będzie pewnie tanieć i już niebawem zyska najprawdopodobniej poważną rywalkę.

Na horyzoncie zaczyna bowiem majaczyć Xiaomi Smart Band 9 Active, a więc nieco zubożona wersja, a dzięki temu po prostu wyjątkowo tania opaska sportowa. Aktualnie Xiaomi Smart Band 8 Active nie kosztuje nawet 100 złotych i według medialnych doniesień ten poziom cenowy zostanie utrzymany w nowej generacji. A co zaoferuje samo urządzenie?

Model z dopiskiem „Active” będzie wyglądać bardzo podobnie do swojego poprzednika i zostanie wyposażony w wyświetlacz o takiej samej przekątnej, czyli 1,47 cala. To mniejszy panel niż w podstawowej wersji „Dziewiątki” (1,62 cala). Równocześnie wydłużyć ma się czas działania między jednym ładowaniem a drugim – aż do 18 dni.

Nie wiemy na razie nic na temat funkcjonalności opaski Xiaomi Smart Band 9 Active, ale poprzedniczka oferowała mniej trybów sportowych i cechowała się nieco mniejszą precyzją pomiarów niż wersja podstawowa – spodziewamy się, że tym razem będzie podobnie. Ostatnia informacja z wycieku jest taka, że producent przygotuje trzy warianty kolorystyczne: czarny, biały i różowy.

W drodze jest także Xiaomi Smart Band 9 Pro

Kilka dni temu pojawiły się również pierwsze informacje o Xiaomi Smart Band 9 Pro. To z kolei bardziej wypasiona opaska – z większym ekranem (za sprawą którego urządzenie przypomina raczej smartwatch), pojemniejszym akumulatorem i większą liczbą trybów sportowych. Prawdopodobnie – tak jak w przypadku poprzedniej generacji – wyróżni się także wbudowanym modułem GPS.

Na potwierdzenie wszystkich tych rewelacji musimy jeszcze zaczekać. Póki co w Polsce dostępna jest opaska Xiaomi Smart Band 9 w swojej podstawowej wersji, której cena oscyluje wokół 200 złotych.