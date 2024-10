Korzystasz z Apple Pay? Możesz tego nie wiedzieć

Gigant z Cupertino świętuje 10. urodziny usługi Apple Pay. To okazja, aby użytkownicy, którzy nie zamknęli się w ekosystemie sygnowanym logo nadgryzionego jabłuszka, dowiedzieli się, że mogą korzystać z nowych funkcji.

10. urodziny Apple Pay

Apple Pay jest dostępne w Polsce od czerwca 2018 roku, zatem już od ponad 6 lat i większą część okresu istnienia tej usługi. Dziś firma z Cupertino przypomniała bowiem, że świętuje ona swoje 10. urodziny. I ma się czym pochwalić, ponieważ obecnie korzystają z niej już „setki milionów” klientów na 78 rynkach na całym świecie. Jest to możliwe, gdyż obsługuje ją ponad 11 tysięcy partnerów bankowych i sieciowych.

Amerykanie przeprowadzili ankietę wśród użytkowników, w której zapytali, dlaczego ją kochają. Najczęstszymi odpowiedziami były łatwość użycia (90%), prywatność (88%) i bezpieczeństwo (87%). Ponadto 85% amerykańskich klientów jest z niej „bardzo zadowolona”, a 98% jest skłonna polecić ją innym osobom.

Ja również miałem sposobność korzystać z Apple Pay i osobiście było to dla mnie znacznie wygodniejsze na iPhone 8 niż iPhone 13 Mini, ponieważ w pierwszym przypadku wystarczyło położyć palec na czytniku linii papilarnych Touch ID i zbliżyć smartfon do terminala, podczas gdy w drugim wymagane było dwukrotne naciśnięcie przycisku bocznego i zweryfikowanie się z wykorzystaniem Face ID. Jakoś nie mogłem się do tego przyzwyczaić.

Nowości dla użytkowników Apple Pay

Przy okazji 10. urodzin usługi firma z Cupertino ogłosiła wprowadzenie nowych funkcji i usług dla użytkowników, lecz część z nich będzie dostępna jedynie dla klientów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz Australii, Hiszpanii, Kanadzie i Singapurze, więc pozwolę sobie przejść do nowości, z których powinni skorzystać właściciele sprzętu w Polsce.

Mowa tu o możliwości skorzystania z Apple Pay na komputerach innych niż MacBook i przeglądarkach innych niż Safari. Do sfinalizowania płatności będzie potrzebne zeskanowanie kodu za pomocą iPhone’a lub iPada i dokończenie procesu na urządzeniu. Ponadto dodana została funkcja Tap to Provision, która pozwala dodać kartę debetową i kredytową do Portfela poprzez przyłożenie jej do plecków iPhone’a.

Apple zastrzega jednak, że obie ww. nowości są dostępne na wybranych rynkach. Aby z nich skorzystać, wymagane jest zainstalowanie iOS 18 i iPadOS 18.