Zmiany w wyglądzie Xiaomi Mi Band 9 Pro policzysz na palcach jednej ręki

Chętni na nieco więcej możliwości smart opasek Xiaomi zazwyczaj nie decydują się na nowy model z wyższym numerem, tylko czekają na wersje z dopiskiem „Pro”. Sprawdźmy czy Mi Band 9 Pro będzie w stanie zaskoczyć nas wyglądem.

Jak wygląda Xiaomi Mi Band 8 Pro?

Aby nie sięgać za daleko w serii, skupmy się wyłącznie na obecnie panującym modelu. Xiaomi Band 8 Pro charakteryzuje 1,72-calowy wyświetlacz AMOLED o prostokątnych proporcjach. Umieszczono go na płaskiej tafli szkła. W Polsce dostępny jest w wersji czarnej i białej – w obu przypadkach otrzymujemy akcesorium z silikonowym paskiem.

Przyglądając się grafikom, które przedstawiają wygląd Xiaomi Mi Band 9 Pro przedpremierowo widać, że gigantowi póki co podoba się obrany kierunek i chce tylko wprowadzić drobne zmiany, które powinny zostać odebrane pozytywnie przez chętnych na zakup smart opaski.

Xiaomi Mi Band 9 Pro na pierwszych grafikach

Przedpremierowe grafiki zostały udostępnione przez serwis ytechb. Aby nie przedłużać niepotrzebnie tematu, grafiki możecie obejrzeć poniżej:

Xiaomi Mi Band 9 Pro (Źródło: ytechb)

Pierwsze, co powinno rzucić się nam w oczy, to zaokrąglone szkło na wyświetlaczu – całość dzięki temu prezentuje się o wiele lepiej, ponieważ współgra z zaokrąglonymi rogami wokół ekranu i na obudowie.

A skoro już o obudowie mowa – ramka prezentuje się bardziej matowo niż na oficjalnych grafikach przedstawiających Mi Band 8 Pro. Ostatnią zmianą, którą można dostrzec na grafikach, jest inny kształt zapięcia – mowa tu zarówno o silikonowej opasce, trzymającej końcówkę paska, jak i wycięciu w miejscu bolca.

Jeżeli zatem zakładaliście, że kupicie Xiaomi Mi Band 9 Pro pod warunkiem dużych zmian w kwestii designu, to takich rewolucji nie uświadczycie w nowej konstrukcji. Muszę jednak przyznać, że zaokrąglone szkło to decyzja zdecydowanie na plus i nie zdziwię się, jeżeli to wystarczy, aby część osób przesiadła się na nową konstrukcję po roku korzystania z „ósemki”.