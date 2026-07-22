Taka będzie nowa opaska Xiaomi. Premiera tuż za rogiem

Opaska Xiaomi Smart Band 11 Active zadebiutuje już wkrótce. Właśnie poznaliśmy jej wygląd, a także dużo informacji na temat wnętrzności.

Co zaoferuje Xiaomi Smart Band 11 Active?

Premiera Xiaomi Smart Band 10 odbyła się pod koniec czerwca 2025 roku, a to oznacza, że minęło od niej ponad 12 miesięcy. Nie powinno więc dziwić, że coraz więcej zniecierpliwionych fanów wygląda debiutu 11. generacji opasek chińskiego producenta. Możliwe, że pierwszym z tegorocznych modeli będzie Xiaomi Smart Band 11 Active.

Nowa opaska nie będzie wyposażona w ekran AMOLED. Bez obaw, producent nie planuje montować ekranów LCD w pozostałych wersjach Xiaomi Smart Band 11. Użytkownicy wariantu Active – owszem – będą musieli zaakceptować LCD, ale z drugiej strony dostaną spory, bo 1,47-calowy panel o rozdzielczości 320 x 172 pikseli.

Na pokładzie znajdzie się akumulator 300 mAh, który pozwoli na osiągnięcie do 14 dni pracy z wyłączonym Always On Display oraz na nawet 9 dni bez ładowarki z aktywnym AOD. Pełne ładowanie potrwa około dwie godziny. Nie zabraknie pulsometru, funkcji liczenia kroków, monitorowania poziomu natleniania krwi, jakości snu i poziomu stresu. Opaska zaoferuje ponad 50 dyscyplin sportowych, a także powinna sprawdzić się w mniej przyjemnych warunkach – wodoszczelność w klasie 5 ATM.

Xiaomi Smart Band 11 Active | źródło: WinFuture

Obudowa ma mieć grubość 10,2 mm, a waga wyniesie tylko 16,5 g. Opaska Xiaomi Smart Band 11 Active będzie sprzedawana w kilku wersjach kolorystycznych – szara, różowa, czarna i biała. Niewykluczone, że pojawią się też inne kolory.

Xiaomi Smart Band 11 Active – prawdopodobna cena

Serwis WinFuture, któremu zawdzięczamy najnowszy zestaw informacji, nie podaje dokładnej daty premiery. Wspomina tylko, że opaska powinna zadebiutować już wkrótce, najpewniej w najbliższych tygodniach.

Nie poznaliśmy jeszcze ceny, ale przewiduje się, że Xiaomi Smart Band 11 Active będzie startować od około 40 euro, co jest równowartością około 173 złotych. Biorąc pod uwagę ilość funkcji zapowiada się zdecydowanie ciekawa opaska w naprawdę przyjemnej cenie.