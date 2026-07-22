Ten tablet ma konkretne przeznaczenie. I dobrze je wypełni

Patrząc na specyfikację tego tabletu, można dojść do wniosku, że nie jest to urządzenie do wszystkiego. Jego przeznaczenie wydaje się konkretne – to przede wszystkim rozrywka.

Nowy tablet Honor Pad X9 Max sprawdzi się jako urządzenie do oglądania filmów i seriali

Tablety mogą mieć różne zastosowanie, natomiast Honor Pad X9 Max wygląda na sprzęt przeznaczony przede wszystkim do oglądania filmów i seriali. Wyposażono go bowiem w wyświetlacz LCD o przekątnej 13 cali i rozdzielczości 2500×1560 pikseli (228 ppi), który dodatkowo odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz, obsługuje 1,07 mld kolorów i osiąga jasność do 700 nitów.

Nawet długie oglądanie filmów i seriali ma nie być męczące, ponieważ nowy tablet Honor Pad X9 Max ma wyświetlacz jak papier (takiego sformułowania używa producent), który redukuje odblaski o 35% i aż 98% światła otoczenia. Konsumpcja multimediów ma być jeszcze przyjemniejsza dzięki czterem głośnikom, zapewniającym dźwięk stereo, a także obsłudze DTS:X i Hi-Res Audio oraz IMAX Enhanced.

Honor Pad X9 Max (źródło: Honor)

Równocześnie użytkownicy mogą oczekiwać długiego czasu pracy, jako że tablet Honor Pad X9 Max wyposażony jest w akumulator o pojemności 10100 mAh. Według deklaracji producenta wystarczy na nawet 16 godzin oglądania wideo. Ładowanie może natomiast odbywać się z mocą do 45 W (ładowarka nie wchodzi w skład zestawu sprzedażowego).

Producent uważa, że jego nowy tablet Honor Pad X9 Max można wykorzystać również produktywnie, aczkolwiek należy mieć świadomość jego ograniczeń w obszarze wydajności, ponieważ wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 2,9 GHz i od 4 do 6 GB RAM. Pamięć wbudowana ma zaś pojemność od 128 do 256 GB i da się ją rozszerzyć za pomocą karty microSD (do 2 TB).

Honor Pad X9 Max (źródło: Honor)

Ponadto nowy tablet Honor Pad X9 Max oferuje aparat o rozdzielczości 5 Mpix z przysłoną f/2.2 zarówno na przodzie, jak i tyle oraz Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 5 (łączność LTE nie jest obsługiwana). Fabrycznie zainstalowany system to Android 16 z nakładką MagicOS 10.

Całe urządzenie ma wymiary 297,62×192,72×6,72 mm i waży 618 gramów. Obudowa jest wykonana z aluminium.

Ile kosztuje tablet Honor Pad X9 Max? (cena)

Nowy tablet Honor Pad X9 Max jest aktualnie sprzedawany w Wielkiej Brytanii w dwóch konfiguracjach pamięciowych:

4/128 GB za 349,99 funtów (równowartość około 1775 złotych),

6/256 GB za 449,99 funtów (~2280 złotych).

Na tę chwilę nie ma oficjalnych informacji odnośnie dostępności tego sprzętu w Polsce. Zobacz więc, jaki tablet warto kupić w 2026 roku oraz najlepsze tablety z matowym ekranem.