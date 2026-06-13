Garażowy game changer dla właścicieli elektryków

Chińczycy zaprezentowali nowe urządzenie dedykowane właścicielom samochodów elektrycznych. Ta sprytna maszyna Xiaomi wykona kolejne zadanie za kierowców – to będzie garażowy game changer.

Ta robotyczna nowość Xiaomi będzie przełomem dla kierowców elektryków

Najnowsze robotyczne ramię Xiaomi to rozwiązanie idealne dla właścicieli elektryków, którzy parkują swoje samochody w ciasnym garażu, zwyczajnie nie lubią się schylać albo kochają inteligentne rozwiązania. Głównym zadaniem urządzenia jest autonomiczne podłączanie oraz odłączanie pistoletu do ładowania samochodu elektrycznego. Jak zadeklarował producent, najważniejszą zaletą tego rozwiązania jest smukła konstrukcja o szerokości 152 mm, co sprawia, że sprzęt zmieści się w naprawdę ciasnych garażach. Robotycznym ramieniem Xiaomi można sterować zdalnie za pomocą smartfona.

W praktyce model ten prawdopodobnie ma być uzupełnieniem oferowanych przez chińską markę ładowarek do elektryków i bazować na już znanych rozwiązaniach. Robotyczne ramię nie jest jeszcze gotowym produktem do sprzedaży, a o wizji automatyzacji Xiaomi wspominało już wcześniej w ramach rozwiązań autonomicznej jazdy Xiaomi Pilot Technology.

Wygląda jednak na to, że firma jest teraz coraz bliżej wypuszczenia na rynek takiego sprzętu. Warto wspomnieć, że Xiaomi Auto Technology otrzymało również zgodę patentową Chińskiej Organizacji Własności Intelektualnej (CNIPO) na bezprzewodowy system ładowania elektryków. Rozwiązanie obejmowałoby automatyczny pojazd, który podjeżdżałby do samochodu elektrycznego i automatycznie podłączał go do ładowania.

(źródło: Gizmochina)

Ładowarki do samochodów elektrycznych Xiaomi

Warto wspomnieć, że portfolio urządzeń Xiaomi dedykowanych do ładowania elektryków sukcesywnie rośnie. Jak twierdzi Gizmochina, wśród propozycji można znaleźć domową stację ładowania o mocy 7 kW o wymiarach 300 x 180 x 120 mm z zasilaniem o napięciu 220 V z lekką ładowarką o masie 640 g. Ponadto Xiaomi oferuje też model o tych samych wymiarach, jednak o większej mocy – 11 kW – z zasilaniem trójfazowym do 380 V z ładowarką o masie 770 g. Dodatkowo Xiaomi opracowało także przenośną ładowarkę samochodową o mocy 2,8 kW z zasilaniem 220 V.

Poza ładowarkami chiński producent trudni się też tworzeniem coraz bardziej zaawansowanych elektryków. Jednym z najnowszych modeli jest Xiaomi YU7 GT, który z pomocą dwóch silników elektrycznych generuje 1003 KM, co ma pozwolić na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,92 sekundy.