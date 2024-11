No wreszcie! Wyższe limity przelewów na telefon BLIK w popularnym banku

Przelewy na telefon BLIK to niesamowicie wygodna sprawa. Zamiast robić komuś standardowy przelew, wprowadzając pełny numer konta i dane, wystarczy znać jego numer telefonu. Dotychczas jednak, korzystając z tego rozwiązania w ING, musieliśmy się liczyć z istniejącymi dość niskimi limitami. Dobra wiadomość jest taka, że bank postanowił te limity nieco poluzować.

Rozwój BLIK-a może się podobać

Ostatnio odnoszę wrażenie, że BLIK jest wszędzie. W radiu, którego słucham jeżdżąc samochodem, stale puszczane są reklamy tego polskiego systemu płatności. Nie dalej jak kilka dni temu, Revolut udostępnił możliwość korzystania z płatności BLIK-iem swoim klientom (finalnie, bo testy trwały wiele długich tygodni).

A to tylko wybrane nowości związane z BLIK-iem z ostatnich kilku miesięcy. Warto bowiem pamiętać, że rozwiązanie Blik Płacę Później zostało wdrożone w kolejnych bankach, mObywatel pozwoli opłacić podatek z użyciem BLIK-a, a wszystkie wpłatomaty wpłacić z wykorzystaniem BLIK-a pieniądze.

I tak dochodzimy do dobrej zmiany, jaka nastąpiła w ING.

8 Ocena 8.5 Ocena 9.3 Ocena 8.5 Ocena

Wyższe limity przelewów na telefon BLIK w ING

Przyznaję – rzadko robię przelewy na telefon BLIK, a – jeśli już – to są to niewielkie kwoty, opiewające zazwyczaj na kilkadziesiąt złotych. Ostatnio zdarzyło się jednak, że potrzebowałam przelać 800 złotych i… nawet nie byłam świadoma, że limit to 500 złotych. Na szczęście to już nieaktualne.

Zmiany dotyczą zarówno limitów związanych z przelewami na telefon BLIK, jak i przelewami na czyjąś prośbę. Aktualnie limit pojedynczego przelewu na telefon BLIK, jak i przelewu BLIK na czyjąś prośbę, wynosi 1000 złotych (było: 500 złotych). Dziennie można dokonać przelewów na telefon BLIK na kwotę 2000 złotych (wcześniej: 1000 złotych).

Jak podaje Cashless, wyższy limit dotyczy też samej Prośby o przelew – dotychczas można było wysłać prośbę o 500 złotych, teraz natomiast można o 1000 złotych. Dziennie można wysłać takich próśb 30, ale na łączną kwotę 1000 złotych.

Co ważne, domyślne limity pozostają bez zmian – można je zmienić samodzielnie z poziomu aplikacji ING. Zmiany dotyczą zarówno klientów indywidualnych (przy czym tylko pełnoletnich), jak i przedsiębiorców.