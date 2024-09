Nowy tani smartwatch Xiaomi wylądował w polskich sklepach

Redmi Watch 5 Lite to niedrogi smartwatch z GPS, dużym ekranem AMOLED i funkcją prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth. Brzmi jak ciekawa propozycja dla osób, które nie dysponują dużym budżetem, ale liczą na spore możliwości (choć – oczywiście – w rozsądnych granicach).

Oto smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Tani i dobry?

Jeśli chcesz kupić dobry i tani smartwatch, to w Twoim zasięgu właśnie pojawiła się dodatkowa opcja. Do polskich sklepów zawitał bowiem Xiaomi Redmi Watch 5 Lite. Jedną z jego charakterystycznych cech jest duży, bo mający przekątną 1,96 cala wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości (410×502 piksele) i oferujący funkcję Always-on.

Redmi Watch 5 Lite (fot. Xiaomi)

Urządzenie oddaje do dyspozycji użytkowników komplet podstawowych funkcji, takich jak pomiar tętna i natlenienia krwi, monitorowanie czasu i jakości snu czy śledzenie aktywności w ponad 150 trybach sportowych. Ma nawet na pokładzie moduł GPS, co pozwala liczyć na precyzyjne mierzenie prędkości i dystansu.

Oczywiście można też oczekiwać funkcji powiadomień z telefonu, zdalnej migawki aparatu, aplikacji kalendarza, stopera, listy zadań czy alarmu, a do tego jeszcze możliwie jest prowadzenie rozmów głosowych – choć wyłącznie przez Bluetooth, jako że nie obsługuje on wirtualnych kart eSIM. Zegarek dba nawet o to, by szumy i wiatr nie zakłócały komunikacji.

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Lite może również pochwalić się całkiem pojemnym akumulatorem, dzięki któremu czas działania między ładowaniami sięga 18 dni (choć producent nie zdradził, przy jak intensywnym użytkowaniu). Dopełnieniem całości jest natomiast wodoodporna konstrukcja klasy 5 ATM, dzięki której możliwe jest również monitorowanie aktywności podczas pływania.

Redmi Watch 5 Lite (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje Redmi Watch 5 Lite? Cena to jego niewątpliwy atut

Urządzenie oficjalnie jest już dostępne w polskich sklepach. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne: czarna i jasnozłota. Sugerowana cena Redmi Watch 5 Lite w obu przypadkach wynosi 249 złotych. Jego największymi konkurentami będą zatem Samsung Galaxy Fit 3 oraz… opaski pokroju Xiaomi Smart Band 9 czy Huawei Band 9 – ciekawe jak wypadnie w starciu z nimi.