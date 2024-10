Nowy smartwatch Xiaomi jest tańszy, niż wskazywałaby na to specyfikacja

Jeśli marzy Ci się bardzo tani smartwatch, który będzie w stanie zaoferować całkiem niezłe działanie i funkcjonalność szerszą niż absolutnie podstawowa, to ten model może przypaść Ci do gustu. W polskich sklepach jest już dostępny Xiaomi Redmi Watch 5 Active.

Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active – polska cena może skusić

Światowa premiera Redmi Watch 5 Active odbyła się pod koniec sierpnia, a teraz urządzenie jest już dostępne także w polskich sklepach. Ten niedrogi smartwatch w kraju nad Wisłą kosztuje około 159 złotych, co czyni go jedną z najtańszych opcji spośród – nazwijmy to – markowych modeli.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active (fot. Xiaomi)

Został wyposażony w całkiem spory, bo 2-calowy ekran typu LCD. Cechuje go rozdzielczość 320×385 pikseli, więc można liczyć na wystarczającą ilość wyświetlanych informacji. I szkoda tylko, że trudno będzie je dostrzec w słoneczny dzień, jako że jasność panelu sięga tylko 500 nitów.

Szybki rzut oka na specyfikację pozwala zapisać po stronie potencjalnych plusów długi czas działania, dochodzący do 12 dni (i to przy „intensywnym użytkowaniu”, a przy normalnym może wydłużyć się nawet do 18 dni). Na uwagę zasługuje też wodoodporność w klasie 5 ATM.

Jakie funkcje oferuje Redmi Watch 5 Active?

Pomimo niewygórowanej ceny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active może pochwalić się całkiem szeroką funkcjonalnością. Jeśli chodzi o zdrowie i aktywność, to mamy tu całodobowy pomiar tętna, saturacji i stresu, monitoring czasu i jakości snu oraz przeszło 140 trybów treningowych.

Wśród funkcji codziennych natomiast odnajdujemy powiadomienia z telefonu, sterowanie odtwarzaczem muzycznym, zdalny spust migawki aparatu, kalendarz, prognozę pogody i – co ciekawe – możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth. W tym trybie podwójny mikrofon redukuje szumy otoczenia.

Pod względem funkcjonalności Redmi Watch 5 Active jest więc w stanie pokonać nawet niektórych spośród droższych konkurentów. Jeśli jednak oczekujesz czegoś więcej, to w polskich sklepach znajdziesz też model Redmi Watch 5 Lite z wyświetlaczem AMOLED i wbudowanym modułem GPS – za około 249 złotych.