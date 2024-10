Nowości w PlayStation Plus. Tylko nie pomylcie wyspy

Na dworze coraz zimniej, noce coraz dłuższe – co począć? Jedni nadrobią zaległości w serialach, inni wrócą do zaczętych książek. Gracze którzy także są właścicielami PlayStation Plus mogą natomiast zdecydować się na kilka nowinek w katalogu.

Dead Island 2

Zaczynamy od całkiem świeżej propozycji. Dead Island 2 miało swoją premierę w kwietniu 2023 roku i stanowi świetny wybór nie tylko dla pojedynczego gracza. Duże, ale nie przesadzone lokacje, mnogość broni, zróżnicowani przeciwnicy czy system FLESH to zalety, które wskazał Wojtek w recenzji podstawowej wersji gry.

Dead Island 2 (fot. Wojciech Loranty / Tabletowo.pl)

W listopadzie 2023 roku pojawiło się rozszerzenie Haus, przenoszące nas do willi w Malibu a w kwietniu 2024 roku, wraz z DLC SOLA Festival trafialiśmy na tereny muzycznej imprezy w słonecznej Kalifornii. Za chwilę, bo 22 października, wraz z darmową aktualizacją gra otrzyma także kooperacyjny tryb hordy i opcję rozgrywki New Game+.

Return to Monkey Island

Jeżeli nie czujecie się na siłach, aby rąbać i zamieniać zombiaków w mielonkę, zawsze możecie wybrać się na Małpią Wyspę. Jeżeli wychowaliście się na rozwiązywaniu zagadek w The Secret of Monkey Island i chcielibyście ponownie wcielić się w rolę Guybrusha Threepwooda, będziecie mieli do tego świetną okazję. Return to Monkey Island stanowi sequel Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge i powstało przy udziale autorów oryginału, Rona Gilberta i Dave’a Grossmana.

Gra została ciepło przyjęta przez krytyków, choć nie wszystkim fanom pierwowzoru spodobał się kierunek artystyczny obrany przez studio Terrible Toybox. Jeżeli stylizowana grafika nie jest dla Was przeszkodą i z chęcią zagracie w klasycznego point-and-clicka, wkrótce będziecie mieli ku temu okazję.

Two Point Campus

Lubicie gry związane z zarządzaniem, jednak preferujecie tytuły o mniej poważnym podejściu do tematu? Twórcy ciepło przyjętego Two Point Hospital wydali w 2022 roku Two Point Campus. Mam nadzieję, że u Szymona, który recenzował tytuł, obyło się jednak bez przymusowego odwyku. Bez cienia wątpliwości wystawił on Two Point Campus „dziewiątkę” i uznał, że nawet laik gatunkowy zakocha się w tej grze. Trzymam go za słowo i mam nadzieję, że kiedyś tytuł wepchnie się w moją kolejkę wstydu, która dawno temu zaczęła już sięgać za horyzont.

W co jeszcze zagramy w nowym katalogu PlayStation Plus?

Mamy za sobą solidnego FPS-a, przygodówkę i strategię ekonomiczną. Jakich jeszcze graczy w tym miesiącu udobrucha nowy PlayStation Plus?

Przede wszystkim pojawiło się coś, co będzie kojarzyć się z halloweenowymi strachami. Do wyboru są dwie opcje – albo kooperacyjny i lekki Ghostbusters: Spirits Unleashed, albo solidna dawka porządnego horroru od Supermassive Games, twórców Until Dawn, czyli The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me.

Jest także coś dla fanów ścigania się w postaci Overpass 2 i Tour de France 2023. Szukający artystycznych platformówek powinni przyjrzeć się Gris, a ci, którzy kochają symulatory, na pewno już nie mogą doczekać się Firefighting Simulator The Squad. Do PlayStation Plus wraca także Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands.

A co PlayStation Premium? Tu mamy cztery propozycje. Pierwsza z nich to tytuł na PlayStation VR 2 – The Last Clockwinder. Druga to klasyk z PSX-a, Dino Crisis, któremu towarzyszy Forbidden Siren, czyli horror kojarzony z erą PlayStation 2. Ostatnią pozycją jest R-Type Dimensions EX czyli kompilacja kilku części popularnej serii, której korzenie sięgają automatów i lat 80. Wszystkie gry będą możliwe do pobrania od 15 października 2024 roku.