Revolut ma już w Polsce więcej klientów niż Chorwacja mieszkańców

Revolut idzie jak burza i przebija kolejną barierę w kontekście popularności. W naszym kraju korzystają z niego już miliony osób i powoli zaczyna być traktowany jako podstawowy serwis finansowy.

Revolut cieszy się olbrzymią popularnością w Polsce

Revolut ma w Polsce już ponad 4 miliony klientów – to więcej niż Chorwacja mieszkańców (3,99 mln). Na całym świecie korzysta z niego przeszło 45 milionów użytkowników, z czego najwięcej – bo 10 milionów – w rodzimej dla niego Wielkiej Brytanii. Polska zajmuje pod względem liczby użytkowników trzecie miejsce, nieznacznie przegrywając jeszcze z Rumunią.

źródło: Revolut

Aktualne tempo wzrostu wynosi około 1 milion użytkowników rocznie, co oznacza, że w 2025 roku może pęknąć bariera 5 milionów. Równocześnie ten cyfrowy bank tworzy też wiele miejsc pracy w naszym kraju – łącznie nad Wisłą firma Revolut zatrudnia już 1100 osób, co stanowi mniej więcej 10% całej kadry.

Użytkownicy w naszym kraju nie tylko mają konta w usłudze Revolut, ale też faktycznie z nich korzystają – w tym roku za granicą kartą lub aplikacją płaciły 2 miliony Polaków. Pomimo tego, że największym atutem tej usługi jest wygodne dokonywanie płatności w obcych walutach, najpopularniejsze i tak są transakcje w Polsce (stanowią 58% całości).

„Bank pierwszego wyboru”

Revolut staje się więc powoli kontem do codziennej bankowości. Wobec tego nie dziwią plany firmy, zakładające dążenie do tego, by stał się on dla Polaków bankiem pierwszego wyboru. To ambitne założenia i daleka jest droga do osiągnięcia tego celu, niemniej nie da się zaprzeczyć, że liczby już teraz robią wrażenie.

Wróćmy jednak do statystyk. Revolut podaje, że z aplikacji i kart dla dzieci korzystają już ponad 134 tysiące użytkowników, a z kont wspólnych – 28 tysięcy. Depozyty Polaków w usłudze przekroczyły zaś 1,2 miliarda euro (stan na czerwiec 2024 roku). Właściciele chwalą się też, że Revolut jest aktualnie najczęściej pobieraną aplikacją finansową w kraju nad Wisłą.

Czym przyciąga? Poza wspomnianymi już bezproblemowymi płatnościami za granicą i wygodnymi kontami dla dzieci, Revolut oferuje również jednorazowe karty wirtualne, kredyty konsumenckie i konsolidacyjne, błyskawiczne przelewy P2P, funkcje kontroli wydatków i budżetowania, półautomatyczne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, portfele kryptowalutowe, a wkrótce także otworzy się na system Blik.