Unia Europejska się pomyliła? Znów dyskutuje się o zakazie aut spalinowych

Polscy eurodeputowani wnioskują do Parlamentu Europejskiego o przeprowadzenie szybszego przeglądu przepisów, które od 2035 roku mają wprowadzić zakaz rejestracji samochodów spalinowych.

Europejski zakaz rejestracji nowych aut spalinowych

Unijny zakaz rejestracji aut spalinowych według przepisów rozpocznie się już w 2035 roku i obejmie teren całej UE. Celem regulacji jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla pochodzącego z transportu samochodowego w UE o 100% w porównaniu z rokiem 2021. Obecny kształt wymogów został ustalony w 2023 roku.

Zakaz miałby objąć zarówno nowe samochody osobowe, jak i dostawcze, których silniki zasilane są tradycyjnym paliwem – gazem LPG, olejem napędowym lub benzyną. Do grona tychże aut zaliczane byłyby także pojazdy hybrydowe. Na liście dopuszczonych do rejestracji samochodów znalazłyby się przede wszystkim elektryki, ale również auta na wodór, paliwa syntetyczne czy e-paliwa. Pojazdy zarejestrowane przed wdrożeniem tych przepisów nadal mogłyby poruszać się po drogach aż do zakończenia okresu eksploatacji. Używane auta spalinowe także mogłyby być rejestrowane według starszych zasad.

Sprawa wzbudza jednak niemałe obawy, które zgłosili w Parlamencie Europejskim polscy deputowani. Politycy zabiegają o rewizję przepisów, twierdząc, że zakaz rejestracji aut spalinowych od 2035 roku jest zagrożeniem dla przemysłu na terenie Europy.

Dlaczego europejskie przepisy mogą zagrażać przemysłowi?

Jednym z eurodeputowanych, którzy zabrali głos podczas konferencji, jest Dariusz Joński. Polityk zaznaczył, że branża motoryzacyjna w Polsce obejmuje prawie 200 tysięcy osób, tym samym wypracowując 8% PKB.

Posłanka Elżbieta Łukacijewska zaznaczyła, że wielu mieszkańców Polski osiedliło się na terenach, które nie mają odpowiednio przystosowanej infrastruktury, aby zainwestować w samochód elektryczny.

Bartłomiej Sienkiewicz zaznaczył, że wdrożenie zakazu stanowi zagrożenie dla miejsc pracy około 14 milionów osób w Europie. W Polsce może odbić się to na przykład odbić na mieszkańcach Daleszyc, Michałowic, miejscowości na południe od Krakowa oraz z całego województwa świętokrzyskiego, gdzie w przemyśle motoryzacyjnym zatrudnionych jest wiele osób.

Europosłowie wnioskują o przyspieszenie rewizji przepisów, które miałyby wprowadzić zakaz rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 roku. Pierwotnie taki przegląd był zaplanowany na 2026 rok.