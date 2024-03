Najlepszy smartwatch do 1000 złotych? Te modele weź pod uwagę

Zastanawiasz się, jakiego smartwatcha do 1000 złotych wybrać w 2024 roku? Wierzę, że ten ranking pomoże Ci podjąć właściwą decyzję. Przedstawiam w nim najlepsze smartwatche z niskiej i średniej półki cenowej, cechujące się szeroką funkcjonalnością, długim czasem działania, wysoką wydajnością i świetnym designem.

Ranking smartwatchy do 1000 złotych

W rankingu znajdziesz najlepsze smartwatche w kategorii cenowej „do 1000 złotych”, przy czym 3 z 7 polecanych modeli mieszczą się w połowie założonego budżetu. Jest więc spora szansa, że znajdziesz tu coś dla siebie także wtedy, gdy chcesz wydać jeszcze mniej niż rzeczony tysiak.

Nie brałem pod uwagę tylko ceny. Tworząc to zestawienie, starałem się wybrać modele reprezentujące różne kategorie (przeznaczone bardziej na trening lub oferujące praktyczną funkcjonalność na co dzień), utrzymane w różnej stylistyce i – zawsze – cechujące się wysoką jakością. Oto gadżety, które polecam na 2024 rok.

Najlepszy smartwatch do 1000 złotych – ranking 2024:

Co dziś oferuje smartwatch za mniej niż 1000 złotych?

Najlepsze smartwatche w tej kategorii cenowej są w stanie zaoferować bardzo szeroką funkcjonalność. Możesz liczyć na obsługę płatności zbliżeniowych i rozmów telefonicznych, a także na obecność wielu innych praktycznych funkcji, takich jak kalendarz, prognoza pogody, alarm czy zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Dzięki temu wszystkiemu konieczność wyjmowania smartfona z kieszeni ogranicza się właściwie do minimum (a po to, przede wszystkim, kupuje się taki zegarek).

Nawet te niedrogie smartwatche w 2024 roku mają też na swoich pokładach wysokiej klasy sensory i wykorzystują zaawansowane algorytmy, dzięki którym są w stanie dostarczyć (w miarę) precyzyjne i wiarygodne informacje na temat Twojego zdrowia i skutecznie monitorować aktywność – zarówno podczas treningów, jak i wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Nierzadko automatycznie wykrywają rozpoczęcie podstawowych ćwiczeń, a przypadku konkretnych dyscyplin oferują tryby dostrojone pod ich kątem.

Jasne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości to już właściwie standard – nawet wtedy, gdy mówimy o modelach, których cenom bliżej do 500 niż 1000 złotych. Czas pracy od kilku do nawet kilkunastu dni też już nikogo nie zaskakuje. Do jakości wykonania również trudno mieć większe zarzuty – przynajmniej w przypadku smartwatchy opisywanych w tym rankingu.

Skoro już o tym mowa, zaczynajmy!

Jaki smartwatch do 1000 złotych wybrać? A co kupić jeszcze taniej?

Marzy Ci się dobry smartwatch, ale nie widzi Ci się wydawanie na niego nie-wiadomo-jak-dużych pieniędzy? Nic w tym dziwnego, w końcu to tylko gadżet i jeśli masz w kieszeni smartfon za kilkaset złotych, to raczej nie chcesz, żeby zegarek kosztował Cię drugie tyle. Mając tak ograniczony budżet nie możesz, oczywiście, liczyć na topową jakość, ale wciąż w Twoim zasięgu znajdują się przyzwoite urządzenia – zarówno w kontekście funkcjonalności, jak i wykonania.

Królową niskiej półki można by nazwać markę Amazfit. Ma w swojej ofercie nie jeden, a kilka modeli, którymi jak najbardziej można się zainteresować – to chociażby Bip 3 Pro albo też jeszcze tańszy (bo kosztujący niespełna 200 złotych) Bip U. Proponowałbym jednak dołożyć stówkę i kupić…

Amazfit GTS 2 Mini – najlepszy smartwatch do 300 złotych

Tak jak wskazuje na to jego nazwa, Amazfit GTS 2 Mini to smartwatch wyposażony w stosunkowo nieduży ekran (konkretnie mamy tu do czynienia z prostokątem o przekątnej 1,55 cala). Choć niska cena by na to nie wskazywała, jest to (wzmocniony szkłem Gorilla Glass) panel typu AMOLED w dodatku o całkiem wysokiej rozdzielczości. Taki ekran pozwala trzymać rękę na pulsie.

Skoro już przy nim jesteśmy, to dodam od razu, że zegarek – oczywiście – mierzy puls. Monitoruje również natlenienie krwi i sen, a także zlicza kroki i spalone kalorie. Informacje o aktywności zbiera w 70 trybach sportowych. Jak na smartwatch przystało wyświetla też powiadomienia z telefonu, oferuje aplikacje kalendarza i prognozy pogody, a do tego jeszcze umożliwia zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym i aparatem.

Użytkownicy zgadzają się raczej co do tego, że Amazfit GTS 2 Mini jest wygodny, a jego mały rozmiar sprawia, że równie dobrze prezentuje się na męskich i kobiecych nadgarstkach. Nieźle wypada również jego czas pracy, sięgający 21 dni między jednym ładowaniem a drugim.

Najważniejsze cechy smartwatcha Amazfit GTS 2 Mini:

wyświetlacz: prostokątny, 1,55 cala, AMOLED, 354×305 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, GPS, akcelerometr, barometr, żyroskop

funkcje treningowe: 70 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia, kalendarz, pogoda, sterowanie odtwarzaczem, sterowanie aparatem

rozmowy telefoniczne: nie

płatności zbliżeniowe: nie

czas pracy: do 7 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 300 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert, OleOle, RTV EURO AGD

Motorola Moto Watch 100 – dobry tani smartwatch z okrągłą tarczą

Moim zdaniem jest to jeden z najładniejszych smartwatchy na rynku. Szczególnie in plus wyróżnia się wśród tych tańszych modeli, o których rzadko z czystym sumieniem można powiedzieć „stylowe”. Jednak Motorola Moto Watch 100 nie tylko dobrze wygląda, ale też jest solidnie wykonanym zegarkiem, no i przede wszystkim całkiem funkcjonalnym.

To smartwatch stworzony z myślą o aktywnych użytkownikach. Zapewnia dostęp do szczegółowych statystyk dotyczących treningów, jak i zdrowia na co dzień. Nie brakuje mu żadnej z podstawowych funkcji tego rodzaju, a system operacyjny Moto Watch OS cechuje się tym, że wszystkie dane prezentuje w wyjątkowo czytelny i przyjemny dla oka sposób.

Atutem zegarka jest też długi czas działania (do 2 tygodni). Z kolei funkcja szybkiego ładowania umożliwia uzupełnienie energii od 0 do 100% w zaledwie godzinę.

Najważniejsze cechy smartwatcha Motorola Moto Watch 100:

wyświetlacz: okrągły, 1,3 cala, LCD, 360×360 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, GPS, akcelerometr, żyroskop

funkcje treningowe: 26 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia

rozmowy telefoniczne: nie

płatności zbliżeniowe: nie

czas pracy: do 14 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 400 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Komputronik, Media Expert

Godną polecenia alternatywą dla Moto Watcha z tej samej półki cenowej jest Xiaomi Redmi Watch 4 (dostępny m.in. w RTV EURO AGD i Mi-Home). Ma podobną specyfikację, ale prostokątny wyświetlacz. W dodatku obsługuje połączenia telefoniczne. To bardzo dobry wybór, ale dokładając kilka dyszek można kupić coś jeszcze lepszego. I mam tu na myśli kolejny model z tego rankingu.

Huawei Watch Fit 2 – najlepszy smartwatch do 500 złotych

Było już o modelach klasy podstawowej. Za pół tysiaka natomiast możesz kupić smartwatch z prawdziwego zdarzenia. Huawei Watch Fit 2 jak najbardziej zasługuje na takie określenie, ponieważ jest „sprytny” sam w sobie i w wielu sytuacjach może zastąpić telefon. Z jego poziomu możesz nawet odbierać i prowadzić rozmowy głosowe (choć ze względu na brak eSIM wymaga w tym celu połączenia ze smartfonem), jak również wysyłać szybkie odpowiedzi na wiadomości tekstowe.

Wyświetlając powiadomienia i prognozę pogody, umożliwiając sterowanie odtwarzaczem muzycznym i aparatem, a także monitorując aktywność (w 97 trybach sportowych) i sen, zegarek marki Huawei pełni funkcję nadgarstkowego asystenta. Informacje, których potrzebujesz, wyświetla na sporym, bo 1,74-calowym wyświetlaczu AMOLED o wysokiej rozdzielczości, a wygodna konstrukcja stanowi dopełnienie całości. Jedynie czas pracy mógłby być nieco dłuższy, ale też nie przesadzajmy – 10 dni działania to wciąż niezły wynik.

Mateusz w recenzji pisał o nim tak: wyśmienity sprzęt, który został rewelacyjnie wyceniony, jak na swoje możliwości. […] Są małe braki, jak (nie)obecne NFC czy nieuniwersalna ładowarka, ale mimo wszystko – w świetle licznych zalet – to po prostu drobnostki.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Fit 2 (Active):

Amazfit GTR 3 Pro – świetny wygląd połączony z dobrą funkcjonalnością

Amazfit GTR 3 Pro to naprawdę świetny smartwatch. Przykuwa uwagę okrągłym wyświetlaczem o bardzo wysokim kontraście, pierwszorzędnym zagęszczeniu pikseli i jasności sięgającej 1000 nitów, dzięki czemu jego zawartość jest doskonale widoczna w każdych warunkach.

GTR-em powinni zainteresować się przede wszystkim ci bardziej aktywni użytkownicy. Wybierz go, jeśli nie potrzebujesz konkretnego zegarka sportowego, ale oczekujesz precyzyjnego pomiaru pulsu i nasycenia krwi tlenem, a także liczysz na szczegółowe informacje na temat swoich treningów. Nieważne, jaki sport uprawiasz – jest w stanie monitorować aktywność w 150 różnych trybach (a 8 najpopularniejszych wykrywa automatycznie).

Jednak GTR 3 Pro to nie tylko asystent treningowy, ale też partner na co dzień. Smartwatch umożliwia sterowanie muzyką, wyświetla powiadomienia, a także pozwala na prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth. Przy tym wszystkim oferuje aż 12-dniowy czas działania.

Najważniejsze cechy smartwatcha Amazfit GTR 3 Pro:

wyświetlacz: okrągły, 1,45 cala, AMOLED, 480×480 pikseli

sensory/moduły: pulsometr, pulsoksymetr, GPS, akcelerometr, żyroskop, barometr

funkcje treningowe: 150 trybów sportowych, krokomierz, stoper, timer

funkcje smartwatcha: powiadomienia, prognoza pogody, sterowanie odtwarzaczem

rozmowy telefoniczne: tak

płatności zbliżeniowe: nie

czas pracy: do 12 dni standardowego użytkowania

cena: ok. 600 złotych

gdzie kupić? Allegro, Avans, Electro, Media Expert, Mi-Home

W tym miejscu chciałbym jeszcze wspomnieć o podstawowych modelach kolejnej generacji: GTR 4 (z okrągłym wyświetlaczem) i GTS 4 (z prostokątnym) mają bardzo zbliżoną funkcjonalność, a w niektórych zadaniach radzą sobie nawet lepiej, no ale są też nieco droższe, choć wciąż jesteś w stanie zmieścić się w założonym budżecie (1000 złotych).

Xiaomi Watch S3 – dobry smartwatch z NFC do płatności zbliżeniowych

Wygląda i działa, jakby był dużo droższy – tak Kasia podsumowała swoje wrażenia po kilku dniach spędzonych z zegarkiem Xiaomi Watch S3 (recenzja wkrótce). Rzeczywiście wzornictwo, wydajność i funkcjonalność to mocne strony tego modelu, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że kosztuje tylko 650 złotych.

Wyświetla powiadomienia z telefonu i pozwala prowadzić rozmowy głosowe. Na pokładzie ma też unowocześniony zestaw sensorów i modułów do precyzyjnego monitorowania zdrowia i aktywności. Jego wyświetlacz jest dość jasny, dzięki czemu wszystko dobrze widać nawet, gdy pada na niego słońce, a akumulator jest w stanie wytrzymać nawet 15 dni (chyba, że korzystamy z trybu AOD, wówczas należy nastawić się raczej na połowę tego czasu). No i Xiaomi Watch S3 oferuje też płatności zbliżeniowe…

Zegarek został wyposażony w NFC i jest kompatybilny z terminalami płatniczymi obsługującymi karty Mastercard. Możesz więc płacić nim w sklepach (przy czym jest to opcja zarezerwowana dla klientów wybranych banków – alfabetycznie: Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, BPS, Credit Agricole, Curve UK, mBank, PKO Bank Polski, SGB-Bank, UAB ZEN i VeloBank).

Najważniejsze cechy smartwatcha Xiaomi Watch S3:

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Huawei Watch GT 3 – dla wielu osób będzie to optymalny model

Bardzo dobre wyposażenie – to po pierwsze. Stylowy design przyciągający wzrok – po drugie. Długi czas działania między ładowaniami – na dopełnienie całości. Te trzy cechy sprawiają, że Huawei Watch GT 3 będzie optymalnym wyborem dla wielu osób poszukujących idealnego smartwatcha do 1000 złotych.

W założonym budżecie mieści się konkretnie model Active z silikonowym paskiem. Kasia testowała wariant Elite (z bransoletą) i w podsumowania napisała, że osoby, którym zależy na długim czasie pracy, możliwości podstawowego monitorowania swojego zdrowia i aktywności, jak i eleganckim designie, chętnie spojrzą w kierunku Huawei Watch GT 3.

Jeśli chodzi o konkrety, to ten czas działania sięga 14 dni, możliwości monitorowania zdrowia obejmują wszystkie podstawowe funkcje (na czele z setką trybów sportowych, GPS-em, czujnikiem tętna i pulsoksymetrem), a o stylu świadczy eleganckie wykończenie i duży wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch GT 3 (Active, 46 mm):

Na rynku dostępny jest już również model nowej generacji – Huawei Watch GT 4. Zdecydowanie trzyma poziom swojego poprzednika, a pod pewnymi względami jest nawet krokiem naprzód (liczenie deficytu kalorycznego – super sprawa), ale nie będę się rozpisywać na jego temat, ponieważ jego cena aktualnie wynosi około 1100 złotych, a więc przekracza założony budżet. Mimo to, jeśli chcesz, znajdziesz go w sklepach Avans, Electro, Huawei, Komputronik, Media Expert, MediaMarkt i RTV EURO AGD.

Samsung Galaxy Watch 6 – najlepszy smartwatch do 1000 złotych

Krótko i na temat: na początku 2024 roku jest to moim zdaniem najlepszy smartwatch do 1000 złotych. Samsung Galaxy Watch 6 ma wszystko, czego można by oczekiwać od tego typu urządzenia.

W standardzie otrzymujemy możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych, można też odbierać i wysyłać SMS-y. Do tego zastosowane sensory (i różnorakie tryby sportowe) zapewniają dokładne monitorowanie aktywności, zdrowia i snu, a system działa stabilnie i zapewnia dostęp do najrozmaitszych przydatnych aplikacji. Z kolei dzięki modułowi NFC mamy możliwość płacenia zegarkiem w sklepie z użyciem Google Pay / Portfela Google.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Szóstka Samsunga ma właściwie tylko jedną wadę. Można do niej przywyknąć, ale dla wielu osób i tak będzie czymś, co wręcz dyskwalifikuje ten model. Chodzi o czas działania, który nawet po wyłączeniu trybu AOD nie przekracza dwóch dni. W większości przypadków trzeba więc nastawić się na codzienne ładowanie.

Najważniejsze cechy smartwatcha Samsung Galaxy Watch 6 (Bluetooth, 40 mm):

Samsung Galaxy Watch 6 (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Jeśli możesz dołożyć jeszcze stówkę lub dwie, to w Twoim budżecie zmieści się również Samsung Galaxy Watch 6 w wersji LTE, obsługujący wirtualne karty eSIM. W skrócie oznacza to tyle, że działa jak zupełnie niezależne urządzenie, dzięki czemu możesz na przykład prowadzić rozmowy głosowe bez konieczności posiadania przy sobie telefonu. Za około 1100-1200 złotych kupisz go w sklepach Morele lub Sferis.

Ewentualnie, jeśli zależy Ci na obsłudze eSIM, ale szukasz oszczędności, to zerknij na nieco starszy model Samsung Galaxy Watch 4 z LTE – da się go kupić już za mniej niż 900 złotych (między innymi w sklepach Avans, Electro, Media Expert, MediaMarkt i Morele).

Inteligentne czasomierze – wybór jest znacznie szerszy

Na wyróżnienie zasługują też tzw. hybrydowe samrtwatche, które w zasadzie są tradycyjnymi zegarkami, tyle tylko że wzbogaconymi o funkcje smart. Na plus w tej kategorii wyróżniają się modele Withings Steel HR oraz Garmin Vivomove Style.

Skoro jesteśmy już przy tym producencie, to warto wspomnieć też o modelu Garmin Instinct Solar. Bardziej niż smartwatchem jest on zegarkiem sportowym, niemniej oferuje także funkcje smart: między innymi wyświetla powiadomienia z telefonu, zapewniając pełną kontrolę nad sytuacją. Podobne polecajki i propozycje można by mnożyć, ale celem tego rankingu było ułatwienie wyboru, a nie jego skomplikowanie, więc w tym miejscu skończę.

A Twoim zdaniem który smartwatch do 1000 złotych jest obecnie najbardziej opłacalną i po prostu najlepszą opcją? Któryś z tego rankingu czy może jednak Twój wybór padłby na coś innego?

