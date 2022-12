Redmi Watch 3, opaska Band 2 i słuchawki Buds 4 Lite pokazane. Ceny są naprawdę niskie

Do portfolio produktów Xiaomi, wydawanych pod marką Redmi, dołączają nowe smart-urządzenia. Oto smartwatch Watch 3, nowy Band 2, a także słuchawki Buds 4 Lite.

Redmi Watch 3 – dobry ekran i niska cena

Wśród urządzeń pokazanych przez Xiaomi z pewnością uwagę zwraca Redmi Watch 3. Mamy do czynienia z atrakcyjnym wizualnie smartwatchem, który powinien spodobać się osobom szukającym niedrogiego modelu z bardziej kwadratową kopertą.

Design jest jak najbardziej minimalistyczny, a na jednym z boków znajduje się tylko jeden przycisk fizyczny. Obsługa oparta jest więc przede wszystkim na dotykowym ekranie.

Bohater tekst tekstu wyposażony jest w 1,75-calowy ekran AMOLED, który zapewnia dobre odwzorowanie kolorów i częstotliwość odświeżania na poziomie do 60 Hz. Do tego dochodzi maksymalna jasność wynosząca 600 nitów.

Redmi Watch 3 to również 121 różnych trybów treningu, a na trening nie musimy zabierać ze sobą smartfona. Otóż wbudowany moduł GPS zapamięta chociażby przebiegniętą trasę. Mamy jeszcze dostęp do pomiarów nasycenia krwi tlenem i chociażby tętna. Akumulator pozwala na pracę do 12 dni bez konieczności sięgania po ładowarkę.

W Chinach smartwatch został wyceniony na 499 juanów, czyli około 315,5 złotych.

Redmi Band 2 – smukła i lekka opaska

Drugim z zaprezentowanych produktów jest smartopaska Redmi Band 2, która zapewnia dostęp do najważniejszych funkcji zbierania danych z organizmu użytkownika, a jej jedną z większych zalet jest niska cena.

Opaska otrzymała ekran o przekątnej 1,47 cala, czyli o 76% więcej niż pierwsza generacja Banda. Trzeba przyznać, że skok do przodu jest naprawdę spory i oczywiście będzie odczuwalny dla użytkowników.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Redmi Band 2 charakteryzuje się grubością na poziomie tylko 9,99 mm i waży zaledwie 14,9 gramów. Wśród dostępnych funkcji mamy pomiar tętna, śledzenie cyklu miesiączkowego i 30 różnych trybów treningu. Jeśli chodzi o wbudowany akumulator, to ma on pozwolić na pracę od 6 do 14 dni, zależnie od sposobu użytkownika.

Nowa smartopaska została wyceniona na 159 juanów (około 100 złotych) do końca 2022 roku, a później jej cena zostanie podnieziona do 169 juanów, czyli nieznacznie ponad 106 złotych.

Redmi Buds 4 Lite – tanie i kolorowe słuchawki

Nowe słuchawki, nazwane Redmi Buds 4 Lite, reklamowane są jako produkt dla młodych klientów. Jak twierdzi producent, to właśnie młodsi użytkownicy lubią bardziej kolorowe urządzenia, a tutaj słuchawki wypadają całkiem interesująco. Otóż dostępne są w kilku różnych kolorach – m.in. zielony czy pomarańczowy. Oczywiście osoby preferujące stonowane wersje kolorystyczne mogą zdecydować się na bardziej stonowane warianty – np. czarny lub biały.

Słuchawki Redmi Buds 4 Lite to również 12-milimetrowy przetwornik, mający zapewnić dobrą jakość dźwięku, funkcja redukcji szumów podczas rozmów, a także łączność z wykorzystaniem Bluetooth 5.3.

Warto jeszcze dodać, że każda pojedyncza słuchawka waży 3,9 grama i ma certyfikat odporności IP54. Wraz z etui, które pełni również rolę powerbanku, mają działać do 20 godzin bez ładowarki.

Słuchawki w Chinach zostały wycenione na 139 juanów (około 87,7 złotych), ale po 2022 roku ich cena wzrośnie do 149 juanów (około 94,1 zlotych).