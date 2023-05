Apple powinno się wstydzić. iOS i watchOS z irytującymi problemami

iOS 16.5, a także watchOS 9.5, nie przyniosły naprawdę znaczących zmian i nowości. Apple w tych aktualizacjach skupiło się przede wszystkim na poprawkach i usunięciu zgłaszanych błędów. W niektórych wypadkach jednak, zmiany przyniosły więcej szkód niż pożytku.

Przejściówka Apple przestała działać

Duże aktualizacje systemów operacyjnych, które przynoszą pokaźny zastrzyk nowości, a także sporo zmieniają „pod maską”, mogą zawierać różne błędy i niedociągnięcia. Oczywiście lepiej byłoby, gdyby były idealnie dopracowane, ale patrząc na złożoność obecnych systemów, miliony linii kodu, a także szybki cykl rozwojowy, niemal niemożliwe jest uniknięcie różnych wpadek. Gorzej, gdy błędy występują w mniejszych aktualizacjach, które w założeniach zostały wydane, aby wprowadzić jedynie zestaw poprawek. Wtedy potknięcia zdecydowanie bardziej irytują.

Okazuje się, że iOS 16.5 i iPadOS 16.5, czyli niewielkie aktualizacje wydane zaledwie kilka dni temu, niekoniecznie dogadują się z jedną z przejściówek Apple. Użytkownicy zaczęli skarżyć się na problemy z przejściówką ze złącza Lightning na złącze USB 3 aparatu, która jest dziełem Apple, więc teoretycznie powinna być tą najbardziej kompatybilną. Niestety, w wielu scenariuszach przejściówka, po zainstalowaniu wspomnianych aktualizacji, przestała działać poprawnie z iPhone’ami i iPadami – adapter nie zasila innych urządzeń podłączanych do obu portów.

Wszystko wskazuje, że mamy do czynienia z błędami w oprogramowaniu. Należy więc oczekiwać, że zostaną usunięte w najbliższej aktualizacji iOS i iPadOS. Nie wiemy jednak, kiedy dokładnie Apple postanowi rozwiązać ten błąd.

Problemy z ekranem w Apple Watchach

watchOS 9.5, wydany wraz z iOS 16.5, to także niewielka aktualizacja. Niestety, ma jeszcze jedną wspólną cechę z wydaniem na smartfony – błędy. Użytkownicy Apple Watchy, którzy zainstalowali ostatnią aktualizację systemu operacyjnego, skarżą się na zielony odcień wyświetlacza. Co ciekawe, nie występuje on zawsze, a tylko w wybranych miejscach – np. na ekranie wprowadzania hasła, w Centrum sterowania i na liście powiadomień.

Ze skarg wynika jeszcze, że zielony odcień dotyczy wszystkich smartwatchy, które otrzymały aktualizację. Błąd występuje w Apple Watchu series 8 i Ultra oraz w starszych modelach, przy czym częściej spotykany jest w starszych generacjach. Wypada jeszcze wspomnieć, że niektórym użytkownikom udało się usunąć zielony odcień po ponownym uruchomieniu Watcha, ale nie jest to metoda w 100% skuteczna.

8 Ocena

Należy oczekiwać, że Apple usunie błąd w najbliższej aktualizacji, ale trudno teraz wskazać, kiedy dokładnie zostanie ona wydana. Oczywiście problem nie dotyczy wszystkich użytkowników – na moim Watchu series 6, po zainstalowaniu watchOS 9.5, nie dostrzegłem żadnych błędów.