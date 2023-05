BMW idzie w ślady Tesli. Twoja beemka zostanie jeżdżącą konsolą

Przemysł motoryzacyjny stale poszukuje rozwiązań, które podniosą komfort podróży i zapewnią użytkownikom jeszcze więcej rozrywki. BMW, renomowany producent samochodów, patentuje funkcję, która sprawi, że podróż stanie się niezapomnianym doświadczeniem.

Samochód jako konsola? BMW jest na tak

Najnowsze posunięcie BMW ma umożliwić pasażerom na zanurzenie się w grach wideo wewnątrz pojazdu, a wszystko to w ramach współpracy z AirConsole, firmą zajmującą się grami w chmurze.

Doniesienia o tym można było zaobserwować już w październiku 2022 roku. Teraz firma posuwa się o krok dalej i patentuje swoje rozwiązanie. Za pośrednictwem platformy AirConsole, pasażerowie będą mieli dostęp do imponującej kolekcji ponad 200 tytułów do rozegrania, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Warto zauważyć, że są to głównie różnorodne mini-gry w stylu popularnego Jackboxa.

Co ciekawe, każdy pasażer będzie mógł użyć swojego własnego smartfona jako kontrolera, który zintegruje się z innowacyjnym zakrzywionym wyświetlaczem BMW iDrive. Konfiguracja tego rozwiązania jest niezwykle prosta i szybka – wystarczy zeskanować prezentowany na ekranie kod QR, by rozpocząć przygodę z grami.

Źródło: gamerant

Co z bezpieczeństwem?

Kontrowersyjność to określenie, które padało w stronę BMW już nie raz. Słysząc o możliwości „pykania” w gry wideo w samochodzie, przychodzi na myśl jedno – zwiększone ryzyko wypadku.

AirConsole, wychodząc naprzeciw tym obawom, zapewnia, że z systemu nie można korzystać, podczas gdy samochód się przemieszcza. Tak więc, miłośnicy gier wideo skorzystają z nich wyłącznie podczas postoju.

BMW i7 / fot. GRI CARS

W ten sposób twórca platformy chce pokazać, że bezpieczeństwo traktowane jest priorytetowo. Rozczarowanie poczują osoby, którym na myśl przychodziła rozgrywka, podczas gry kierowca jest skupiony na drodze. No cóż, nie tym razem.

Patent BMW oznacza spory krok w łączeniu samochodów i gier wideo. Firma ta nie jest jedyną, która brnie w takową tematykę i poszukuje sposobów na wykorzystanie gier wideo w systemach infotainment. Wygląda na to, że o takich rozwiązaniach myśli nawet Warner Bros. Z tą różnicą, że rozwiązanie WB ma być dostępne wyłącznie dla autonomicznych pojazdów.

Niezależnie od przeszkód na drodze, połączenie samochodów i gier wideo stanowi kierunek rozwoju, który może dostarczyć nowych emocji i wrażeń podczas podróży.