Redmi Note 18 będzie lepszy od Redmi Note 17 w tylko jednym aspekcie

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej generacji serii Redmi Note. Niedawno pojawiły się pierwsze informacje na temat smartfonów z linii Redmi Note 18, a teraz dowiedzieliśmy się, że jeden z nich będzie w dużej mierze „odgrzewanym kotletem” z tylko jedną, istotną nowością.

Smartfon Xiaomi Redmi Note 18 5G będzie bardziej „stary” niż „nowy”

Redmi Note 17 został zaprezentowany w Chinach 14 lipca 2026 roku i nie zachwycił specyfikacją techniczną. Za jego najmocniejszą stronę można uznać duży, bo aż 7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ 2396×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz akumulator o pojemności 8000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W i zwrotnego ładowania przewodowego o mocy 22,5 W.

Redmi Note 17 (źródło: Xiaomi)

Pozostałe parametry są już mocno przeciętne, co daje duże pole do upgrade’u. Najnowsze informacje wskazują jednak, że Chińczycy nie zamierzają skorzystać z tej okazji, a ulepszenia ograniczą się jedynie do zwiększenia pojemności akumulatora:

w wersji przeznaczonej do sprzedaży w Chinach do 8888 mAh (z 8000 mAh),

natomiast w wariancie, który trafi do sklepów poza Chinami, do 8100 mAh (z 7700 mAh).

Nie zmieni się zaś maksymalna obsługiwana moc ładowania przewodowego – Redmi Note 18 5G, podobnie jak Redmi Note 17 (4G i 5G), będzie mógł być ładowany z użyciem kabla z mocą najwyżej 45 W.

Specyfikacja Redmi Note 18 5G będzie w większości taka sama jak specyfikacja Redmi Note 17 5G

Skoro Xiaomi ma ograniczyć się do zwiększenia pojemności akumulatora, należy spodziewać się, że Redmi Note 18 5G także zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 2,3 GHz (4 nm) oraz 50 Mpix aparat na tyle i 8 lub 16 Mpix na przodzie (chińska wersja poprzednika ma 8 Mpix, a globalna 16 Mpix), a także moduł NFC, pilot na podczerwień i slot na kartę microSD.

Konfiguracje pamięciowe mogą zaś zależeć od sytuacji na rynku, ale wypada przypomnieć, że Redmi Note 17 5G ma od 6 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2. Ponownie można również oczekiwać odporności na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy (co najmniej) IP65.