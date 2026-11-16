Amazon ma szalony pomysł. Chce wiedzieć wszystko o wszystkim

Chociaż Amazon może pochwalić się bardzo obszernym katalogiem produktów, to jednak – oczywiście – nie każdy produkt sprzedawany w internecie jest również dostępny w sklepie amerykańskiego giganta. A gdyby tak pomimo tego faktu robiący zakupy użytkownik zawsze trafiał jednak właśnie na Amazon?

Takie marzenie – czy może raczej: cel – jest najpewniej powodem, dla którego Amazon rozpoczął prace nad projektem o nazwie World Product Graph. Według agencji Reuters, która jako pierwsza poinformowała o jego istnieniu, polega on na utworzeniu bazy danych zawierającej informacje na temat każdego produktu sprzedawanego w internecie, niezależnie od tego, czy znajduje się w katalogu Amazona, czy też nie.

World Product Graph, czyli Amazon tworzy bazę danych o wszystkich produktach sprzedawanych online

Dzięki takiej bazie użytkownik podczas robienia zakupów zawsze mógłby ostatecznie trafić na Amazon i tam, nawet jeśli nie kupi danego produktu, to przynajmniej przeczyta recenzje klientów na jego temat czy też sprawdzi dane techniczne. World Product Graph mógłby zwiększyć widoczność amerykańskiej platformy zarówno w wynikach wyszukiwania, jak i podczas konwersacji z chatbotem AI.

Oczywiście najwięcej sensu World Product Graph będzie miał w kontekście produktów sprzedawanych przez Amazon. Pozwoli bowiem ograniczyć ucieczkę klientów ze sklepu w poszukiwaniu konkretniejszych informacji czy dodatkowych recenzji – na stronę producenta lub po prostu do wyszukiwarki Google.

Istnienie projektu nie zostało oficjalnie potwierdzone, ale agencja Reuters – powołując się na wewnętrzne dokumenty – twierdzi, że realizacja już się rozpoczęła. Amazon skorzystał, ponoć, z pomocy Coca-Coli, Bayera i innych znanych producentów, aby uzyskać odpowiednie informacje. Odnaleziona została również planowana data premiery – ustalono ją na 1 października 2027 roku.

Amazon komentuje, ale tak, żeby nic nie powiedzieć

Amazon odniósł się do rewelacji agencji Reuters, przy czym z komentarza niewiele tak naprawdę wynika. Rzecznik amerykańskiego przedsiębiorstwa powiedział tylko, że istnienie dokumentu będącego efektem burzy mózgów, niekoniecznie odzwierciedla nasze obecne plany. Krótko mówiąc: World Prodcut Graph może powstać. I może też nie powstać.

Sam fakt zastanawiania się nad tego typu projektem pokazuje jednak, że wielkie firmy muszą podejmować coraz szerzej zakrojone inicjatywy, aby walczyć o pozycję z rosnącą konkurencją. Także w sektorze sztucznej inteligencji, jako że chatboty ewidentnie zmieniły zasady gry. A może wręcz: przede wszystkim w tym sektorze.