Cena Xiaomi Redmi Note 13 Pro nie zawiedzie fanów

Mieszkańcy Chin już od jakiegoś czasu mogą cieszyć się nowymi modelami z serii Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Ten stan nie może trwać wiecznie i wkrótce smartfony pojawią się na kolejnych rynkach, w tym w Europie. Wiemy, jakich cen mamy się spodziewać.

Flagowe średniaki Xiaomi

O Xiaomi Redmi Note 13 Pro oraz Redmi Note 13 Pro+ pisaliśmy dla Was dwa i pół miesiąca temu. Można by rzec, że są to prawie flagowe średniaki, parafrazując nieco słowa Grzegorza. Jeżeli nie wierzycie w moje słowa, zerknijcie na poniższą tabelę ze specyfikacją:

Model Redmi Note 13 Pro Redmi Note 13 Pro+ Wyświetlacz 6,67″, 1,5K, odświeżanie 120 Hz, 12-bitowa głębia koloru, 100% palety DCI-P3, Dolby Vision, HDR 10+, ściemnianie 1920 Hz 6,67″, 1,5K, odświeżanie 120 Hz, 12-bitowa głębia koloru, 100% palety DCI-P3, Dolby Vision, HDR 10+, ściemnianie 1920 Hz CPU Snapdragon 7s Gen 2 MediaTek Dimensity 7200-Ultra RAM od 8 do 16 GB LPDDR5; 12 lub 16 GB Pamięć wewnętrzna od 128 do 512 GB UFS 3.1, 256 lub 512 GB microSD brak brak Główny aparat 200 Mpix 200 Mpix, Samsung ISOCELL HP3 Aparat ultraszerokokątny 8 Mpix 8 Mpix Aparat makro 2 Mpix 2 Mpix Przednia kamera 16 Mpix 16 Mpix Czytnik linii papilarnych Tak, w ekranie Tak, w ekranie; z funkcją pulsometru NFC Tak Tak Bluetooth Tak, 5.2 Tak, 5.3 Wi-Fi Tak, a/b/g/n/ac Tak, a/b/g/n/ac/ax Akumulator 5100 mAh, szybkie ładowanie 67 W 5000 mAh, szybkie ładowanie 120 W Certyfikat odporności b/d IP68 Wersja nakładki systemowej MIUI 14 MIUI 14

Oprócz tego, co podałem w powyższej tabeli, Redmi Note 13 Pro od wariantu „z plusem” odróżnia płaski ekran i nieco inna paleta dostępnych kolorów obudowy, choć nie wiadomo, które z nich trafią do Polski. Dzięki zakulisowym informacjom poznaliśmy za to ceny obu modeli w Europie, które podpowiadają nam, ile smartfony mogą kosztować w Polsce.

Wciąż nie najdroższe Redmi

Niestety serwis Appuals nie podał, które konfiguracje trafią do sprzedaży w Europie. Czy podpowiedzią mogą okazać dostępni w Polsce poprzednicy – Redmi Note 12 Pro i Redmi Note 12 Pro+? Sprawdźmy.

Redmi Note 13 Pro+ 5G (źródło: Xiaomi)

W przypadku Redmi Note 13 Pro serwis Appuals podaje cenę oscylującą w okolicach 450 euro, czyli ~1950 złotych. Redmi Note 12 Pro 6/128 GB kupimy w Polsce za 1899 złotych, a 8/256 GB za 2099 złotych. Skoro producent nie przewiduje opcji z 6 GB RAM, można podejrzewać, że ceny Redmi Note 13 Pro zaczną się w Polsce od 1999-2099 złotych za opcję 8/128 GB lub nieco większą, 8/256 GB.

W przypadku Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ w oficjalnej sprzedaży dostępna była jedna wersja – 8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej – za 2299 złotych. Według Appuals cena Redmi Note 13 Pro+ wyniesie ~500 euro – przy obecnym kursie to ~2170 złotych. Doliczmy do tego podatki i inne czynniki wpływające na cenę, i mamy „zaokrąglone” 2170 złotych do niemal 2300 złotych.

Istnieje zatem cień szansy, że nowe modele Xiaomi Redmi Note 13 będą kosztować w Polsce tyle samo, co poprzednicy. Byłaby to miła odmiana po tym, jak pomiędzy modelami serii Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 12 Pro pojawiła się drobna podwyżka w wysokości ok. 100 złotych. Oczywiście wszelkie wątpliwości rozwieje dopiero oficjalna premiera.