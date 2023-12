Dwa nowe smartfony Xiaomi zmierzają do Europy. Ujawniono ich ceny

Już niedługo europejski rynek zaleją nowe, często niedrogie smartfony. Kilka swoich, budżetowych propozycji przygotowuje Motorola, a następne Xiaomi. Właśnie przedpremierowo poznaliśmy specyfikacje oraz europejskie ceny modeli Redmi Note 13 i Redmi Note 13 Pro.

Specyfikacja smartfonów Xiaomi Redmi Note 13 i Redmi Note 13 Pro

Niektórzy mogą mieć wrażenie déjà vu, w końcu Redmi Note 13 i Redmi Note 13 Pro zadebiutowały w Chinach we wrześniu 2023 roku. To fakt, jednak Xiaomi przygotowuje również wersje obu modeli, pozbawione obsługi łączności sieci piątej generacji. Najnowsze informacje wskazują, że będą one dostępne w Europie. Co zaoferują?

Według przedpremierowych doniesień na pokładzie Redmi Note 13 znajdzie się 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji, a także procesor Qualcomm Snapdragon 685 oraz od 6 do 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB pamięci flash typu UFS 2.0.

Xiaomi Redmi Note 13 (źródło: Appuals)

Redmi Note 13 zaoferuje również 16 Mpix aparat na przodzie i trzy aparaty na tyle: główny o rozdzielczości 108 Mpix z przysłoną f/1.65 i optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix z f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° + 2 Mpix z f/2.45 do zdjęć makro. Ponadto specyfikacja tego smartfona obejmie między innymi:

głośniki stereo z Dolby Atmos,

3,5 mm złącze słuchawkowe,

emiter podczerwieni,

czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi),

dual SIM (2x nano SIM),

akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 33 W,

preinstalowane MIUI 14.

Redmi Note 13 będzie miał wymiary 162,2×75,5×7,97 mm i ważył 188,5 grama, a do tego pochwali się certyfikatem IP54.

Specyfikacja Redmi Note 13 Pro będzie bardzo podobna do listy parametrów Redmi Note 13. Jedynymi różnicami mają być:

szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji (vs Gorilla Glass 3. generacji),

(niezaprezentowany jeszcze oficjalnie) procesor MediaTek Helio G99 Ultra (vs Qualcomm Snapdragon 685),

więcej RAM – do 12 GB (vs maksymalnie 8 GB),

więcej pamięci wewnętrznej – do 512 GB (vs maksymalnie 256 GB),

aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z f/1.65, optyczną stabilizacją obrazu i 4x zoomem matrycowym (vs 108 Mpix z f/1.65, OIS i 3x zoomem matrycowym),

obsługa 67 W ładowania (vs 33 W),

dodatkowe procesory Surge G1 i Surge P1, odpowiedzialne za zarządzanie szybkim ładowaniem i baterią,

wymiary – 161,1x75x7,98 mm (vs 162,2×75,5×7,97 mm),

waga – 187 gramów (vs 188,5 grama).

Xiaomi Redmi Note 13 Pro (źródło: Appuals)

Cena smartfonów Xiaomi Redmi Note 13 i Redmi Note 13 Pro w Europie

Według informacji, podawanych przez serwis Appuals, Xiaomi zamierza sprzedawać Redmi Note 13 6/128 GB za 199 euro (równowartość ~860 złotych), a wersję 8/256 GB za 249 euro (~1080 złotych). Redmi Note 13 Pro 8/256 GB będzie zaś kosztował 349 euro (~1515 złotych), a wariant 12/512 GB – 399 euro (~1730 złotych).