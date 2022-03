Xiaomi odpaliło nową promocję na lepszą wersję Redmi Note 11

Redmi Note 11 był pierwszym smartfonem z tej serii, który trafił do sprzedaży w Polsce. Dziś można kupić już wszystkie cztery zapowiedziane przez polski oddział marki modele, ale teraz znów warto szczególnie zainteresować się właśnie „podstawowym” Redmi Note 11, ponieważ kupicie go w niższej cenie.

Reklama

Xiaomi przygotowało nowe promocje Redmi Note 11 w lepszych wersjach

Smartfon jest dostępny w Polsce w trzech konfiguracjach. Podstawowa ma 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, a jej rekomendowana cena to 999 złotych. Początkowo, w ramach promocji, dało się ją kupić aż o 200 złotych (czyli 20%) taniej. Ponadto klienci w kraju nad Wisłą mogą kupić wersje ze 128 GB pamięci wbudowanej i 4 GB lub 6 GB RAM za – odpowiednio – 1099 złotych i 1199 złotych.

Teraz polski oddział producenta przygotował kolejną promocję na ten model – tym razem warianty ze 128 GB pamięci wewnętrznej można kupić taniej o 100 złotych. Oznacza to, że konfiguracja 4 GB/128 GB sprzedawana jest za 999 złotych, a wersja 6 GB/128 GB za 1099 złotych. Redmi Note 11 w obniżonych cenach dostępny jest w oficjalnych sklepach Xiaomi oraz u partnerów, m.in. w sklepie RTV Euro AGD.

źródło: Xiaomi Polska

Promocja obowiązuje tylko do jutra, tj. 29 marca 2022 roku, do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Oferta obejmuje wszystkie dostępne w sklepach wersje kolorystyczne, tj. szarą Graphite Gray, niebieską Twilight Blue i gradientową Star Blue.

7.8 Ocena

Czy warto kupić Redmi Note 11?

Oferta promocyjna na pewno jest atrakcyjna i szczególnie warto wybrać wersję z 6 GB RAM. Co prawda smartfon oferuje funkcję „rozszerzenia pamięci”, lecz zawsze lepszym rozwiązaniem jest natywne korzystanie z pamięci operacyjnej niż z „wirtualnej”. 100 złotych nie jest dużą różnicą w cenie i z pewnością opłaca się dopłacić do większej ilości RAM.

Smartfon oddaje do dyspozycji użytkownika również wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+, a także pięć aparatów: 13 Mpix na przodzie i zestaw 50 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro + 2 Mpix do pomiaru głębi na tyle. Ponadto Redmi Note 11 ma moduł NFC, emiter podczerwieni, głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 33 W (przez port USB-C; do 100% w 61 minut; zasilacz w zestawie).