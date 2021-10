Redmi Smart Band Pro – ma wszystko, by stać się hitem

Xiaomi na rynku wearables radzi sobie całkiem dobrze – wystarczy wspomnieć o światowym hicie, jakim bez wątpienia jest Mi Band. Taką, a nie inną sytuację, Chińczycy z pewnością zawdzięczają niezwykle szerokiemu i bogatemu portfolio – inteligentnych zegarków i opasek z pewnością w ich ofercie nie brakuje. Nie oznacza to jednak, że producent zwalnia tempo – wręcz przeciwnie. Redmi Smart Band Pro to nowa, inteligentna opaska, która ma wszystko, by stać się hitem.

Reklama

Redmi Smart Band Pro – potencjalny król smartbandów

Przed kilkoma dniami informowaliśmy, że Redmi opracowuje inteligentną opaskę, która swoim wyglądem i możliwościami ma być odpowiednikiem Huawei Smart Band Pro. Plotki te się potwierdziły, a producent poinformował o premierze nowej opaski.

Redmi Smart Band Pro, bo tak brzmi pełna nazwa, to inteligentna opaska, która swoimi możliwościami nie będzie znacząco odbiegać od tego, co znamy ze smartwachy produkowanych przez firmę.

Reklama

Urządzenie zostało wyposażone w ekran AMOLED o przekątnej 1,47 cala, który obsługuje Always on Display. Producent informuje, że jego jasność wynosi 450 nitów, co z pewnością będzie pomocne w słoneczne dni, kiedy podczas treningu bądź spaceru będziemy chcieli z opaski skorzystać.

Jeśli mowa o treningach, to Redmi Smart Band Pro śledzi ponad 110 różnych aktywności, w tym 15 trybów profesjonalnych. Jednocześnie urządzenie potrafi rozpoznać niektóre ze sportów i automatycznie rozpocząć ich śledzenie. Opaska posiada również wbudowany moduł GPS, który podniesie jakość zapisanych danych z treningu. Producent twierdzi, że bateria o pojemności 200 mAh powinna wystarczyć na ciągłą pracę nawet przez 14 dni.

Oczywiście Redmi Smart Band Pro ma również zestaw czujników, pozwalających na monitorowanie podstawowych parametrów zdrowia. Opaska potrafi monitorować całodobowo poziom nasycenia krwi tlenem (SpO2) wraz tętnem, śledzić i oceniać jakość snu, a także analizować poziom stresu.

Nowość ma trafić do sprzedaży w Europie w nadchodzących tygodniach, ale sklepowej ceny i dokładnej daty premiery niestety nie znamy. Warto jednak mieć to urządzenie cały czas na radarze, gdyż zapowiada się niezwykle ciekawie. Jeśli Xiaomi zdecyduje się na agresywną politykę cenową, to niewykluczone, że będzie to hit sprzedaży na miarę Mi Band.

Specyfikacja

dotykowy ekran AMOLED 1.47 cala, 282 PPI, jasność do 450 nitów;

processor Apollo 3.5;

GPS

Bluetooth 5.0 do łączności z Android 6.0 i nowszym, iOS 10.0 i nowszym w aplikacjach Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite (kompatybilność z Strava i Apple Health);

110+ obsługiwanych aktywności sportowych, w tym 15 profesjonalnych trybów, automatyczna detekcja sportu;

24-godzinne monitorowanie tętna i poziomu SpO2, śledzenie snu, poziom stresu;

odporność do 5ATM;

bateria 200mAh pozwalająca na pracę do 14 dni.

Redmi Watch 2 Lite – zauważalne oszczędności

Powyższa opaska to nie jedyna nowość chińskiego producenta. Przed kilkoma dniami pisaliśmy również o inteligentnym zegarku Redmi Watch 2, który właśnie doczekał się nieco gorzej wyposażonej wersji. Nowy zegarek Redmi Watch 2 Lite garściami czerpie ze swojego pierwowzoru, ale posiada kilka zmian, które najprawdopodobniej pozwolą na zauważalne obniżenie ceny.

Najbardziej rzucająca się w oczy zmianą jest ekran, który w celu oszczędności został wykonany w technologii TFT LCD i ma przekątną 1,55 cala. Gorzej wypada również akumulator, który według zapewnień ma pozwolić na 5 dni pracy zamiast 12.

Amatorzy sportu nie powinni jednak narzekać. Redmi Watch 2 Lite obsługuje ponad 110 rodzajów aktywności, posiada GPS, a także zestaw czujników monitorujących parametry życiowe. Smartwatch zmierzy SpO2, tętno, oceni jakość snu jak również poziom stresu. Pod tym względem jest tak samo jak w droższym wariancie.

Pozostała specyfikacja również niewiele odbiega od podstawowego wariantu. Wygląda więc na to, że realne oszczędności mają przynieść zauważalnie gorszy ekran i bateria. Możliwości pozostaną na podobnym poziomie. Tego typu zabieg wydaje się dość rozsądny. Powstaje jednak pytanie, czy rynek akurat potrzebuje tego typu wariantu Lite? O tym przekonamy się za jakiś czas.

Niestety, podobnie jak w przypadku opaski, również i zegarek Redmi Watch 2 Lite nie doczekał się oficjalnej daty premiery, a cena nadal pozostaje tajemnicą. Wiemy natomiast, że nowy zegarek ma trafić do sprzedaży w Europie w nadchodzących tygodniach.

Specyfikacja