Nowy tablet Xiaomi zadebiutował. To naprawdę mocny sprzęt

Do bogatej oferty tabletów chińskiego producenta dołączył właśnie Xiaomi Pad 6S Pro. Mamy do czynienia z urządzeniem, które powinno spełnić oczekiwania nawet bardziej wymagających użytkowników.

Xiaomi Pad 6S Pro – specyfikacja

To naprawdę ciekawy dzień dla fanów Xiaomi. Oficjalnie został zaprezentowany smartfon Xiaomi 14 Ultra, a także poznaliśmy prawdopodobną cenę smartwatcha Xiaomi Watch S3 w Polsce. Co więcej, producent pokazał również tablet Xiaomi Pad 6S Pro, który może pochwalić się mocną specyfikacją.

Zacznijmy od tego, że tablet wyposażony jest 12,4-calowy ekran o rozdzielczości 3K (294 ppi), częstotliwości odświeżania 144 Hz i szczytowej jasności 900 nitów. Do tego dochodzi procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2., a także nawet 16 GB RAM i 1 TB przestrzeni na dane użytkownika. Mocy, a prawdopodobnie również miejsca na pliki, nie powinno nikomu zabraknąć.

Z tyłu obudowy, na kwadratowej wysepce, znalazł się główny aparat 50 Mpix i sensor 2 Mpix do wykrywania danych o głębi ostrości. Z kolei na przodzie umieszczono aparat 20 Mpix, który powinien sprawdzić się nie tylko podczas rozmów wideo, ale również podczas robienia selfie.

Akumulator ma pojemność 10000 mAh, co zapowiada całkiem niezły czas pracy bez ładowarki. Jeśli będzie już konieczne uzupełnienie energii, to wypada wiedzieć, że Xiaomi Pad 6S Pro pozwoli na ładowanie z mocą 120 W. Mamy jeszcze osiem głośników i obsługę Dolby Audio. Tablet wyposażony jest również w port USB-C, a jeśli chodzi o łączność bezprzewodową, to mamy Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3.

Całość działa pod kontrolą systemu operacyjnego HyperOS, który znany jest z innych urządzeń chińskiej firmy. Co więcej, Pad 6S Pro obsługuje rysik i pozwala na korzystanie z zewnętrznej klawiatury magnetycznej. Sprawia to, że tablet może być świetnym wyborem nie tylko do konsumowania treści, ale również do tworzenia różnych projektów.

Xiaomi Pad 6S Pro – cena

Xiaomi Pad 6S Pro dostępny jest w kilku różnych wersjach kolorystycznych – zielona, jasnoniebieska i czarna. Jeśli chodzi o ceny, to na rynku chińskim tablet został wyceniony na: