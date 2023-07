Oto najmniejszy RTX 4060. Zgadnij, kto go zrobił

Lenovo jest firmą znaną z produkcji wielu sprzętów elektronicznych. Smartfony, tablety, komputery czy laptopy (również gamingowe!), to ledwie część dostępnych w portfolio marki produktów. I choć firma ta nie słynie z produkcji kart graficznych, to fakt ten nie przeszkodził im w stworzeniu najmniejszej karty graficznej GeForce RTX 4060 w formie Mini-ITX!

Lenovo nie próżnuje…

Prawdopodobnie wspomniana wyżej firma każdemu kojarzy się z nieco innym sprzętem. Entuzjaści rozrywki komputerowej zapewne wspomną o sprzęcie z serii Legion, w skład którego wchodzą zarówno komputery, jak i laptopy, a nawet tablety oraz (do niedawna) smartfony. Mniej wymagający użytkownicy, potrzebujący sprzętu komputerowego głównie do pracy biurowej, skojarzą tę firmę najpewniej ze sprzętami typu All-in-One. Ja natomiast – głównie ze smartfonami sygnowanymi marką Motorola, która już od jakiegoś czasu do Lenovo należy.

Muszę jednak uczciwie stwierdzić, że z podzespołami komputerowymi raczej firmy tej nie kojarzę. Zresztą, nie ma się czemu dziwić, gdyż płyty głównej, kości RAM czy karty graficznej autorstwa tego producenta nie uświadczymy w zasadzie w żadnym sklepie, o ile nie zdecydujemy się na zakup gotowej już jednostki. Dlatego też może zdziwić fakt, iż to właśnie ta firma, stworzyła najmniejszą wersję karty graficznej z serii GeForce RTX 40xx.

8 Ocena 7.7 Ocena

Mowa tutaj konkretniej o karcie Nvidia GeForce RTX 4060 w formacie Mini-ITX, która wyposażona została w jeden wentylator i 8 GB pamięci 128-bit GDDR6. Nie ma żadnego odświetlenia RGB, ani nie jest również w żaden sposób podkręcony.

Jedyną opcją na zdobycie najmniejszego RTXa 4060 jest kupno całej jednostki… (źródło: JD)

Karta jest, ale jej nie kupisz!

No, a przynajmniej nie samą – wspomniana karta graficzna jest bowiem częścią jednostki komputerowej IdeaCentre GeekPro, która dopiero będzie miała swoją premierę.

Pre-ordery już ruszyły, a samą jednostkę w wersji z procesorem i7-13700F, wspomnianą grafiką RTX 4060, 16 GB pamięci RAM oraz dyskiem SSD 1TB, wyceniono na 7899 Renminbi (około 4388 złotych). Na ten moment jednak jedyne oferty na ten sprzęt dostępne są w chińskim sklepie internetowym.

Czy IdeaCentre GeekPro trafi na rynki inne niż chiński? Na to pytanie odpowie nam czas, jednak obecnie Lenovo nie ma takich planów…