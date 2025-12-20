Xiaomi ulepszy smartwatche i opaski. Pomysł jest imponujący

Smartwatche i opaski Xiaomi mogą znacząco zyskać w oczach użytkowników. Firma przedstawiła ambitną inicjatywę.

Nowe laboratorium Xiaomi

Oczywiście, że Xiaomi Watch S3 czy Xiaomi Smart Band 10 to jedne z ciekawszych urządzeń ubieralnych w swoich kategoriach cenowych. Niekoniecznie jednak polecane są osobom, które na pierwszym miejscu stawiają aktywność fizyczną. Niewykluczone, że ich kolejne generacje to zmienią.

Xiaomi pochwaliło się zakończeniem budowy nowego laboratorium, które skupione jest na sporcie i zdrowiu. Mamy do czynienia z dużym ośrodkiem badawczym o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych. Na jego terenie będą przeprowadzane badania i testy, aby na ich podstawie usprawnić możliwości urządzeń ubieralnych w kwestii jakości i dokładności pomiarów.

Cały kompleks składa się z 23 stref testowania różnych sportów. Do tego dochodzi 41 rodzajów profesjonalnego sprzętu, a także 29 urządzeń zazwyczaj stosowanych w badaniach medycznych i naukowych. Zbierane dane będą zestawiane z pomiarami smartwatchy i opasek Xiaomi, a następnie – jeśli zajdzie taka konieczność – poprawione zostaną czujniki i algorytmy.

Pomiary mają stać się bardziej precyzyjne, zbliżone do możliwości oferowanych przez profesjonalny sprzęt. W związku z tym, że urządzenia na nadgarstku mają ograniczenia, takie jak chociażby czujnik tętna tylko w jednym miejscu, duży nacisk będzie położony na wspomniane już algorytmy.

Co więcej, Xiaomi stawia też na współpracę z uniwersytetami i instytucjami medycznymi, co ma dodatkowo pomóc w doskonaleniu sprzętu. Widać rozmach i spore ambicje producenta.

Na rezultaty nie trzeba czekać

Wybudowanie laboratorium już teraz przynosi efekty. Udało się poprawić dokładność liczenia spalonych kalorii o 17% oraz szacowanie maksymalnego pułapu tlenowego o 15%. Ponadto urządzenia wykrywają moment zaśnięcia i wybudzenia z dokładnością wyższą o 11%, a rozpoznawanie faz snu głębokiego i lekkiego poprawiło się o 14%.

To wszystko może zapowiadać, czym Xiaomi będzie chwaliło się w przypadku kolejnych generacji swoich urządzeń. Wysoce prawdopodobne jest to, że firma w przekazie marketingowym postawi właśnie na dokładność pomiarów i nowe możliwości sportowe. Ciekawe, czy dzięki temu zyska w oczach osób, które obecnie preferują zegarki sportowe.

Wypada wspomnieć o Huawei Health Lab, czyli podobnym laboratorium, które powstało, aby ulepszać czujniki montowane w smartwatchach. Huawei Watch GT 6 Pro czy Huawei Watch Fit 4 potwierdzają, że takie podejście faktycznie przekłada się na wysoką jakość pomiarów. Pozostaje trzymać kciuki, że to samo będzie można powiedzieć o nadchodzących urządzeniach Xiaomi.