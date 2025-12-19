Masz iPhone’a i korzystasz z mObywatela? Wkrótce możesz stracić dostęp do niego

Posiadacze niektórych smartfonów Apple wkrótce stracą możliwość korzystania z aplikacji mObywatel. Jest to związane z aktualizacją wymagań dla rządowego programu.

Wkrótce aplikacja mObywatel przestanie działać na tych iPhone’ach

Zakończenie wsparcia to naturalna kolej rzeczy. Technologia idzie do przodu, podobnie jak umiejętności przestępców, którzy wykorzystują każdą okazję, aby wykraść wrażliwe dane. A takich aplikacja mObywatel zawiera mnóstwo – bo oprócz mDowodu i mPrawa Jazdy, można trzymać w niej legitymacje szkolne i studenckie, a także potwierdzające prawo do wykonywania zawodu.

Właśnie względami bezpieczeństwa jest tłumaczone zakończenie wsparcia dla aplikacji mObywatel na smartfonach z systemem iOS 15 i starszymi wersjami. Już od 7 stycznia 2026 roku program przestanie działać na iPhone’ach z systemem starszym niż iOS 16, który został zaprezentowany w 2022 roku.

W praktyce oznacza to, że 7 stycznia 2026 roku aplikacja mObywatel przestanie działać na modelach:

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus,

iPhone 7,

iPhone 7 Plus

oraz iPhone SE (1. generacji),

ponieważ dla wszystkich ww. smartfonów zakończono wsparcie właśnie na iOS 15 – nie otrzymały one aktualizacji do iOS 16. Ich posiadacze, a takich osób z pewnością nie jest mało, stracą możliwość korzystania z aplikacji mObywatel od 7 stycznia 2026 roku.

Warto też przypomnieć, że aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji do wersji 4.71.1 lub nowszej (na Androidzie dostępna jest już wersja 4.71.2) z uwagi na odnowienie jej certyfikatu (co jest standardową, przeprowadzaną co rok operacją). Osoby, które pozostaną przy starszej, nie będą mogły zalogować się do programu.

A skoro już pojawiła się wzmianka o Androidzie, to warto przy okazji wspomnieć, że aplikacja mObywatel na ten system operacyjny wymaga Androida 8 lub nowszego. Android Oreo miał premierę w… 2017 roku, czyli 4 lata wcześniej niż iOS 15, a mimo to wciąż nie jest za stary dla rządowego programu.

Nie tylko użytkownicy mObywatela muszą dokonać aktualizacji

Z uwagi na odnowienie certyfikatu domenowego mobywatel.gov.pl w dniu 7 stycznia 2026 roku, aktualizację muszą wykonać również firmy i instytucje, które nawiązały współpracę z mObywatelem – wymagane jest zaktualizowanie połączenia, aby dostosować je do nowego certyfikatu.

Istnieją dwa rodzaje integracji:

z usługą przekazywania danych za pomocą komponentu BackSystem,

z usługami dostępnymi pod adresami z końcówką mobywatel.gov.pl (np. api.mobywatel.gov.pl).

W przypadku pierwszego sposobu integracji aktualizacja po stronie firmy lub instytucji jest niezbędna, natomiast w przypadku drugiego zależy to od indywidualnych ustawień danej firmy lub instytucji i w pierwszej kolejności powinna ona samodzielnie sprawdzić, w jaki sposób jest zintegrowana i w związku z tym, czy dotyczy jej aktualizacja wynikająca z odnowienia certyfikatu.