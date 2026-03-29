Dobry robot do mycia okien jest w stanie realnie zdjąć z Ciebie ten nielubiany obowiązek domowy. Najlepsze urządzenia tego typu kosztują naprawdę sporo, ale w sklepach da się znaleźć także tanie modele o niezłych możliwościach. W tym rankingu polecamy właśnie je.

Marzy Ci się tania smart myjka do okien? Sprawdźmy, jaki masz wybór

Postawmy sprawę jasno: na rynku istnieje mnóstwo niedrogich robotów do mycia okien (niektóre są tańsze niż rodzinny wypad do kina). Problem z nimi jest taki, że w większości… nie działają (a właściwie: nie działają tak, jak powinny). Modele oferujące przyzwoitą jakość czyszczenia da się policzyć na palcach jednej ręki (no, może dwóch).

Nasz ranking tanich robotów do mycia okien zawiera 6 modeli w cenach od kilkuset do niespełna 1500 złotych. Znajdują się w nim zarówno urządzenia o typowej konstrukcji z dwoma obrotowymi padami myjącymi, jak i myjki kwadratowe – niezależnie od preferencji możesz więc znaleźć coś dla siebie. Oto zestawienie…

Jaki tani robot do mycia okien? Ranking 2026:

Co oferują tanie myjki do okien? To musisz wiedzieć

Żadna tania myjka do okien nie będzie w stanie doczyścić naprawdę brudnej szyby – na to nie licz. Jeśli jednak raz dokładnie umyjesz ją ręcznie, to taki robot będzie mógł z powodzeniem odświeżać ją spokojnie przez kilka miesięcy. Smart myjka jest też świetną opcją w przypadku okien, do których (z jakiegoś powodu) masz ograniczony dostęp.

Wszystkie roboty w tym zestawieniu oferują efektywne planowanie trasy i dobre efekty czyszczenia (poza samymi narożnikami okien, co jest ściśle związane z konstrukcją myjki). Mają też zintegrowane dysze, które zwilżają szybę (dzięki czemu Ty nie musisz już tego robić). Wymagają stałego zasilania (czyli podpięcia do prądu), ale w razie awarii nie spadną – dba o to awaryjny akumulator podtrzymujący zasilanie zwykle przez 20-30 minut.

Większość modeli oferuje w dodatku możliwość sterowania z poziomu aplikacji na telefon i niczym niezwykłym nie jest także gotowość do pracy na innych powierzchniach szklanych (takich jak parawan prysznica czy lustra) – również bez ramy (wbudowany czujnik nie pozwala robotowi spaść).

Liectroux S9 – najlepszy tani robot do mycia okien

Jeśli interesuje Cię naprawdę tani robot do mycia okien (i liczysz się z tym, że efekty jego działania nie będą zdumiewające), to możesz zerknąć na platformę AliExpress w poszukiwaniu urządzeń marki Liectroux.

Znajdziesz tam na przykład Liectroux S9, a to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza smart myjka do okien do 700 złotych. Jakiś czas temu testował ją Kacper Żarski, którego możesz kojarzyć z kanału Kapsologicznie, ale też recenzji na Tabletowo.pl – zachęcam do sprawdzenia jego materiału:

Tak, jak wspomniał Kacper, jest to urządzenie, które wyróżnia się obecnością wałka myjącego, który wraz ze ściereczką jest w stanie zaoferować naprawdę niezłe efekty czyszczenia – zarówno samych okien, jak i innych powierzchni szklanych. Automatyczne pryskanie, sprawne poruszanie się i możliwość sterowania z poziomu aplikacji na telefon – to kolejne atuty.

Najważniejsze cechy myjki Liectroux S9:

zasilanie: sieciowe (+ awaryjny akumulator),

automatyczne spryskiwanie: tak (6 dysz),

prędkość czyszczenia: 1 m 2 w ok. 3 minuty,

w ok. 3 minuty, moc ssąca: 9000 Pa,

liczba ściereczek w zestawie: 4 sztuki,

możliwość sterowania telefonem: tak,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Liectroux S9 ok. 680 zł AliExpress

Webber WM170 – dobra i tania smart myjka do okien

Jeśli wolisz kupić coś, co jest normalnie dostępne w polskiej dystrybucji, to w podobnej cenie oferowany jest robot Webber WM170. To zdecydowanie mniej zaawansowane urządzenie, ale również może się dobrze sprawdzać – szczególnie w odświeżaniu okien, choć z myciem (o ile szyby nie są bardzo brudne) też jest sobie w stanie poradzić. Ma automatyczny spryskiwacz, potrafi samodzielnie ustalać optymalną trasę i rozpoznaje krawędzie.

Webber WM170 (fot. Webber)

Zupełnie klasycznie myjkę cechuje kompaktowa konstrukcja z dwiema nasadkami myjącymi i zbiorniczkiem. Urządzenie nie należy do najszybszych, ale czyści całkiem dokładnie. Plusem jest również możliwość sterowania poprzez aplikację na telefon, a całość uzupełnia aż 7 kompletów ściereczek w zestawie.

Najważniejsze cechy myjki Webber WM170:

zasilanie: sieciowe (+ awaryjny akumulator),

automatyczne spryskiwanie: tak (1 dysza),

prędkość czyszczenia: 1 m 2 w ok. 4 minuty,

w ok. 4 minuty, liczba ściereczek w zestawie: 7 kompletów,

możliwość sterowania telefonem: tak,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Webber WM170 ok. 700 zł Allegro Media Expert Media Markt

Welltec RX10 Pro – świetna myjka do okien w klasycznej formie

Ciekawą alternatywą dla wyżej opisanego Webbera jest Welltec RX 10 Pro. To prawdopodobnie najlepszy robot do mycia okien do 1000 złotych, jeśli chodzi o modele w klasycznej formie – z dwoma padami myjącymi. Dysponuje również dwoma ultradźwiękowymi spryskiwaczami, zapewniając efektywne doczyszczanie szyb. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest również zaawansowany system nawigacji, dzięki któremu myjka porusza się bardzo sprawnie.

Welltec RX10 Pro (fot. Welltec)

Na liście zalet tego modelu z pewnością można zapisać również ciche działanie. Do tego dochodzi aplikacja Tuya, pozwalająca dostosować ustawienia trybu automatycznego albo też ręcznie sterować robotem – masz nad nim pełną kontrolę. Fajnie też, że producent dorzuca do zestawu aż 8 kompletów ściereczek, dzięki czemu można je wygodnie wymieniać.

Najważniejsze cechy myjki Welltec RX10 Pro:

zasilanie: sieciowe (+ awaryjny akumulator),

automatyczne spryskiwanie: tak (2 dysze),

prędkość czyszczenia: 1 m 2 w ok. 3 minuty,

w ok. 3 minuty, moc ssąca: 4000 Pa,

liczba ściereczek w zestawie: 8 kompletów,

możliwość sterowania telefonem: tak,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Welltec RX10 Pro ok. 790 zł Allegro

Mova N1 – najlepszy robot do mycia okien do 1000 złotych

Kolejną propozycją jest Mova N1 – robot o kwadratowej konstrukcji, wyróżniający się systemem podwójnego zraszania mgiełką. Zapewnia stałe zwilżenie szyby, a równocześnie minimalizuje ryzyko powstawania zacieków. Równocześnie, dzięki ściereczce o dużej powierzchni, antypoślizgowym gąsienicom i wydajnemu silnikowi, mycie okien odbywa się całkiem szybko. Warto też zwrócić uwagę na smukłą konstrukcję, umożliwiającą zmieszczenie robota w wąskiej szczelinie.

Mova N1 (fot. Mova)

Oczywiście, myjka jest w stanie samodzielnie zaplanować trasę mycia i zrealizować plan bez udziału użytkownika (którego rola ogranicza się do zainstalowania urządzenia na oknie). Warto też zwrócić uwagę na dobre trzymanie się powierzchni (także luster i parawanów) i obecność awaryjnego akumulatora, który zapewnia bezpieczeństwo w przypadku braku zasilania, a przysłowiową wisienką na torcie jest aplikacja, dzięki której obsługa jest dziecinnie prosta i całkowicie wygodna. Z jej poziomu możesz też wybrać jeden z kilku trybów czyszczenia (w zależności od potrzeb).

Najważniejsze cechy myjki Mova N1:

zasilanie: sieciowe (+ awaryjny akumulator),

automatyczne spryskiwanie: tak (2 dysze),

prędkość czyszczenia: 1 m 2 w ok. 2-5 minut,

w ok. 2-5 minut, moc ssąca: 8000 Pa,

liczba ściereczek w zestawie: 2 sztuki,

możliwość sterowania telefonem: tak,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Mova N1 ok. 900 zł Oficjalny sklep Mova

Karcher RCW 2 – solidny i wydajny robot myjący okna

Gdybym właśnie sam dla siebie wybierał robota do mycia okien, to wolałbym chyba dołożyć trochę pieniędzy i postawić na solidny i wydajny sprzęt, jakim jest Karcher RCW 2.

Niezwykle sprawnie porusza się po szybie i usuwa zabrudzenia, wspomagając się dwiema ultradźwiękowymi dyszami natryskowymi. Równie dobrze radzi sobie ze zwykłymi oknami (także połaciowymi), jak i innymi powierzchniami płaskimi. To po prostu kawał świetnego urządzenia.

Karcher RCW 2 (fot. Karchrer)

Najbardziej boli mnie brak aplikacji (choć można urządzeniem sterować zdalnie – przy użyciu dołączonego do zestawu pilota). Standardowy zestaw sprzedażowy nie jest też szczególnie bogaty, ale za to z dokupieniem akcesoriów nie będzie żadnych problemów (wszak to marka, która cieszy się dobrą renomą i cechuje się dobrą dostępnością w naszym kraju).

Najważniejsze cechy myjki Karcher RCW 2:

zasilanie: sieciowe (+ awaryjny akumulator),

automatyczne spryskiwanie: tak (2 dysze),

prędkość czyszczenia: 1 m 2 w ok. 3 minuty,

w ok. 3 minuty, moc ssąca: 5000 Pa,

liczba ściereczek w zestawie: 3 komplety,

możliwość sterowania telefonem: nie,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Karcher RCW 2 ok. 1050 zł Media Expert RTV Euro AGD

Cobbo E6 Slim – najlepszy robot do mycia okien w dobrej cenie

Jeśli uznamy, że „tani” w przypadku robotów do mycia okien oznacza „taki, którego cena nie przekracza 1500 złotych”, to numerem jeden jest dla mnie Cobbo E6 Slim. Poza wysoką wydajnością, dobrą kulturą pracy i sprawnym poruszaniem się po szybie, ma też dodatkowy atut w postaci spryskiwaczy, które są skierowane prosto na szybę. W efekcie nawet na zewnątrz woda z płynem ląduje w większości tam, gdzie powinna. Ponownie oddam głos Kacprowi:

Chciałbym też podkreślić, że słowo Slim w nazwie odnosi się do smukłej konstrukcji tego robota. Dzięki niej jest on w stanie zmieścić się w wąskiej szczelinie i umyć okna, do których dostęp jest utrudniony. Wysoka jakość wykonania, dobrze pomyślana technika mycia, możliwość sterowania z poziomu aplikacji na telefon i bogaty zestaw sprzedażowy to kolejne atuty na liście.

Najważniejsze cechy myjki Cobbo E6 Slim:

zasilanie: sieciowe (+ awaryjny akumulator),

automatyczne spryskiwanie: tak (2 dysze),

prędkość czyszczenia: 1 m 2 w ok. 2-6 minut,

w ok. 2-6 minut, liczba ściereczek w zestawie: 7 kompletów,

możliwość sterowania telefonem: tak,

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Cobbo E6 Slim ok. 1300 zł Allegro Media Expert Media Markt

No to co kupić?

Wierzę, że po lekturze tego tekstu znasz już odpowiedź na to pytanie. Każda z wyżej wymienionych smart myjek może się dobrze sprawdzić w różnych zastosowaniach i sytuacjach, przy czym dwie ostatnie (Cobbo E6 Slim i Karcher RCW 2) reprezentują najwyższy poziom, zarówno jeśli chodzi o wszechstronność, jak i samą jakość czyszczenia.