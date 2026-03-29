Zmień swój smartfon w Samsunga. Ta aplikacja powstała w jednym celu

Wciąż zastanawiasz się nad kupnem jednego z przedstawicieli serii Samsung Galaxy S26? Możliwe, że odpowiedź zapewni aplikacja Try Galaxy.

Aplikacja Try Galaxy – Twój smartfon może na chwilę stać się Samsungiem

Jeśli po przeczytaniu naszej recenzji Samsunga Galaxy S26+ lub Samsunga Galaxy S26 Ultra wciąż nie wiesz, czy warto kupić jeden z wymienionych modeli, to… chyba nic już nie pomoże. Wybaczcie ten żart, ale aktualnie mam weekendowy humor. Oczywiście jest jeszcze kilka sposobów, w tym przykładowo opcja wybrania się do sklepu i sprawdzenia urządzenia na żywo.

Koreańczycy mają jednak propozycję dla tych, którzy nie chcą ruszać się z kanapy – aplikację Try Galaxy. Chociaż jest to raczej oferta tylko dla osób, które chciałyby zobaczyć nakładkę Samsunga, bowiem przecież za pomocą aplikacji nie można sprawdzić wielu podstawowych cech smartfona, jak jego obudowa, wygoda trzymania, jakość aparatów czy ekranu.

Owszem nowa wersja Try Galaxy to tylko namiastka smartfonów Samsung Galaxy S26, ale może komuś pomoże w podjęciu finalnej decyzji związanej z zakupem. Warto o niej wspomnieć z co najmniej jeszcze jednego powodu – otóż Koreańczycy zadbali też o polskich klientów i aplikacja oferowana jest w języku polskim.

Co oferuje nowa wersja aplikacji Try Galaxy?

Aplikację znajdziecie na stronie Samsunga. Wystarczy wejść na podaną przed chwilą stronę, a następnie zainstalować aplikację na smartfonie. Działa ona zarówno na Androidzie, jak i na iPhone’ach. Przykładowo w Google Chrome należy wybrać opcję Dodaj do ekranu głównego, a następnie potwierdzić klikając na Zainstaluj.

Try Galaxy pozwala pobawić się niektórymi funkcjami lub zobaczyć demonstrację ich możliwości w formie animacji lub wideo. Nie możemy przykładowo edytować dowolnego zdjęcia korzystając z Galaxy AI, ale niektóre fotki są interaktywne i umożliwiają sprawdzenie, jak może działać sztuczna inteligencja na smartfonach Samsunga.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Nie zabrakło pokazu nowych funkcji znanych z serii Galaxy S26 – np. Privacy Display, Nightography Video czy Photo Assist z trzema nowymi opcjami Galaxy AI. Można też poruszać się po interfejsie One UI 8.5, wejść do ustawień, wysunąć ekran szybkich ustawień czy nawet poznać aplikację Samsung Health w uproszczonej wersji.

Przyznam, że dla mnie omawiana aplikacja jest tylko ciekawostką i raczej nie wpłynęłaby na finalną decyzję zakupową, ale jednak lepsze to niż suche informacje na stronie producenta.