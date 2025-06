Konto za darmo, codzienne odsetki i nie tylko. Dlaczego warto korzystać z Revoluta?

Artykuł sponsorowany

Dlaczego korzystam z Revoluta – już wiecie. Postanowiłam jednak zapytać chłopaków z redakcji co najbardziej cenią sobie w tej usłudze i… okazało się, że ich motywacja tylko nieznacznie pokrywa się z moją, co doskonale obrazuje jak szeroki zakres usług pokrywa Revolut. Zaintrygowani?

W poprzednim tekście skupiłam się na funkcjach Revoluta, które stanowią dla mnie najwyższy priorytet – wygodne przewalutowywanie podczas płatności czy opcje związane z podróżami (z eSIM na czele). Dziś jednak rozwinę temat usług finansowych, bo – jak się okazało – to właśnie one są najważniejsze dla chłopaków z naszej redakcji.

Konto bez opłat przyciąga kolejnych użytkowników

Założenie konta w banku zazwyczaj jest darmowe, ale samo jego późniejsze prowadzenie – już nie. Z reguły, jeśli nie przekroczymy konkretnego progu wydatków lub liczby wykonanych przelewów, ponosimy koszt w postaci nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Przy czym nie dotyczy to Revoluta, bo prowadzenie konta jest w pełni darmowe – bez żadnych haczyków. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej osób decyduje się na założenie własnego konta – a musicie wiedzieć, że w Polsce z Revoluta korzysta już 4,5 miliona osób, a na świecie – ponad 50 milionów.

I nie dość, że za prowadzenie konta nie płacimy, to jeszcze możemy zyskiwać. W Revolucie dostępne jest bowiem konto oszczędnościowe, z którego odsetki – w przeciwieństwie do innych banków – nie są rozliczane raz w miesiącu, a… codziennie. Zyskiwać pieniądze można też w inny sposób, przy czym ten wymaga już opłacania jednego z dostępnych planów Revolut. Mowa oczywiście o cashbacku.

Nie bez znaczenia jest też możliwość korzystania z przelewów ekspresowych na konta z innych banków. A jeśli lubicie analizować swoje wydatki, poczujecie się tu jak ryba w wodzie.

Co jeszcze warto wiedzieć o usługach oferowanych przez Revolut?

Z naszego lokalnego, polskiego punktu widzenia, ogromne znaczenie ma obsługa jednej z najpopularniejszych form płatności – BLIK. Trochę musieliśmy poczekać na jej implementację, ale warto było. Mam ogromną nadzieję, że wkrótce opcja zostanie rozszerzona jeszcze o obsługę płatności na numer telefonu BLIK, bo jeszcze tylko tego mi tu brakuje.

Warto też wiedzieć o innej nowości, wprowadzonej do Revoluta bardzo niedawno – możliwości kupowania biletów na komunikację miejską. Jest to możliwe dzięki współpracy Revoluta ze SkyCash. A mnie osobiście takie partnerstwo cieszy, bo ze SkyCash też korzystam już wiele lat. Teraz tylko czekać aż Revolut wprowadzi również możliwość płacenia za postój w strefie płatnego parkowania.

Google Pay i karty wirtualne to kolejne korzyści korzystania z Revoluta. Podpięcie swojej karty do Google Play to spore ułatwienie w płatnościach zbliżeniowych, a możliwość wystawiania kart wirtualnych to spory krok w służbie prywatności danych – nie zawsze i nie wszędzie przecież chcemy podawać dane karty odnoszącej się do konta, na którym trzymamy mniejszą czy większą kwotę gotówki.

Intuicyjność i dostępność tu i teraz

Chłopaki z redakcji wskazywali też, że ogromną zaletą Revoluta są bardzo wygodne płatności za granicą – zwłaszcza w krajach, dla których trudno pozyskać walutę w polskim kantorze. Do tego dochodzi prawie zerowa prowizja (albo zerowa – zależnie od posiadanego planu Revolut) i dobry kurs przewalutowania, gdy płacimy kartą np. w denarze macedońskim, a na koncie mamy tylko euro czy złotówki.

I oczywiście ekspresowe doładowania salda Revolut z podpiętej karty z innego banku – pieniądze w mig dostępne są do naszej dyspozycji.

Płatności w euro, juanach czy dolarach bez posiadania waluty na koncie? Żaden problem

Darmowy bonus za założenie konta

Posiadanie konta Revolut wiąże się z całą masą korzyści, spośród których każdy będzie w stanie wskazać te najważniejsze dla niego samego. Sami widzicie, że usługi priorytetowe dla mnie są nieco inne niż te, które członkowie mojej redakcji uznali za najbardziej ważne dla nich. To jednak wyłącznie pokazuje, jak długą drogę rozwoju przyszedł Revolut i jak bardzo rozszerzył ofertę przez te wszystkie lata istnienia.

A jeśli też chcesz przekonać się, co można zyskać mając konto Revolut, wystarczy, że zarejestrujesz konto z naszego linku i w ciągu miesiąca dokonasz transakcji na kwotę co najmniej 50 złotych – po spełnieniu tego warunku 50 złotych wróci na Twoje konto.

Promocja obowiązuje do 31.12.2025 dla nowych użytkowników.

Materiał powstał na zlecenie Revolut