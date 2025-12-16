Xiaomi logo
Xiaomi

Nie aktualizuj swojego Xiaomi, jeśli nie chcesz mieć takiego problemu

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Producenci
Xiaomi
Nie aktualizuj swojego Xiaomi, jeśli nie chcesz mieć takiego problemu

Okazuje się, że udostępniona niedawno przez Xiaomi aktualizacja przynosi nieoczekiwany skutek. Właściciele urządzeń chińskiej marki nie kryją rozczarowania.

Wydana przez Xiaomi aktualizacja do HyperOS 3 przynosi nieoczekiwany skutek

Xiaomi rozpoczęło udostępnianie aktualizacji do HyperOS 3 na świecie w październiku 2025 roku i proces ten cały czas trwa. W HyperOS 3 widać inspirację iOS 26, ale producent skupił się też na dalszej optymalizacji, dzięki której urządzenia mają działać szybciej i przy tym pobierać mniej prądu z akumulatora.

Okazuje się jednak, że aktualizacja do HyperOS 3 nie przynosi wyłącznie pozytywnych zmian. Niektórzy użytkownicy zauważyli bowiem niepożądane działanie swoich urządzeń po zainstalowaniu najnowszej wersji oprogramowania.

Jeden z nich, posługujący się nickiem rawrdaddy694200, udostępnił na platformie Reddit wideo, na którym widać, że ekran w jego tablecie Xiaomi Pad 6S Pro z zainstalowanym HyperOS 3 miga podczas korzystania z funkcji emulacji. Podobną sytuację zgłosili też posiadacze innych urządzeń z oferty chińskiego producenta.

Dawg do not update to hyperos 3
byu/rawrdaddy694200 inEmulationOnAndroid

Oznacza to, że problem nie leży konkretnie w połączeniu HyperOS 3 i tabletu Xiaomi Pad 6S Pro. Nie jest to też wina wyłącznie samego oprogramowania, ponieważ przywoływana sytuacja nie występuje podczas emulacji u wszystkich użytkowników sprzętów Xiaomi z najnowszą wersją nakładki chińskiego producenta.

Niewykluczone, że zachodzi tu jakiś „konflikt” oprogramowania z konkretnym połączeniem w warstwie sprzętu. W związku z tym osoby, które korzystają z funkcji emulacji, powinny rozważyć wstrzymanie się z zainstalowaniem HyperOS 3, ponieważ mogą wystąpić u nich problemy z migotaniem obrazu na ekranie.

Oczywiście nie muszą, ale na ten moment posiadamy za mało informacji, aby wskazać, kto konkretnie może spodziewać się niepożądanego działania.

Istnieje rozwiązanie, ale nie każdy z niego skorzysta

Społeczność znalazła już rozwiązanie tego problemu – ma być nim przełączenie się na sterownik GPU Turnip v25.3.0 (Revision 5). Niestety, z tej możliwości nie skorzystają wszyscy użytkownicy, ponieważ sterownik Turnip nie wspiera procesorów Qualcomm Snapdragon 8 Elite i nowszych, więc nie jest to uniwersalne rozwiązanie. Bardziej „uniwersalnym” jest natomiast reinstalacja HyperOS 2.

Do tej pory Xiaomi nie wydało żadnego komunikatu odnośnie tej sytuacji.

Zobacz również

Obserwuj nas